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Sylvie Meis ile Niclas Castello 10 aydır tatilde

23.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce kanseri yenip yeniden hayata tutunan ünlü model Sylvie Meis, çiçeği burnunda eşiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

Bir dönemin ünlü modellerinden Sylvie Meis ile uzun süredir nişanlı kaldıktan sonra geçen eylül ayında evlendiği Niclas Castello, Fransa'nın gözde tatil beldesi Saint Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

BİTMEYEN BALAYI!

42 yaşındaki Sylvie Meis ile aynı zamanda yaşıtı da olan sanatçı Niclas Castello, plajda geçirdikleri zaman içinde balaylarının henüz bitmediğini de gözler önüne serdi.
Birlikte denize giren çift, sık sık da birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu.
Sylvie Meis ile Niclas Castello, yüzün güneşlendikten sonra kumsalda yürüyüş yaparak mutlu bir tatil gününü tamamladı.
Sylvie Meis ile Niclas Castello, geçen yıl gerçekleşen düğün için çok sevdikleri Floransa'ya tercih etti.
Törene çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı.
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