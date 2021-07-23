Sylvie Meis ile Niclas Castello 10 aydır tatilde

Bir dönemin ünlü modellerinden Sylvie Meis ile uzun süredir nişanlı kaldıktan sonra geçen eylül ayında evlendiği Niclas Castello, Fransa'nın gözde tatil beldesi Saint Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

BİTMEYEN BALAYI!

42 yaşındaki Sylvie Meis ile aynı zamanda yaşıtı da olan sanatçı Niclas Castello, plajda geçirdikleri zaman içinde balaylarının henüz bitmediğini de gözler önüne serdi.

Birlikte denize giren çift, sık sık da birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu.

Sylvie Meis ile Niclas Castello, yüzün güneşlendikten sonra kumsalda yürüyüş yaparak mutlu bir tatil gününü tamamladı.

Sylvie Meis ile Niclas Castello, geçen yıl gerçekleşen düğün için çok sevdikleri Floransa'ya tercih etti.