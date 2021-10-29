Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Görüntüler ise sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Oyuncu Brynne Edelsten da yarışmanın kurbanı oldu.

YARIŞMA PROGRAMINDA SKANDAL!

Avustralya'da yayınlanan ve askeri eğitim kurallarının uygulandığı Who Dares Win(SAS) programında yaşananlar tepki çekti. Oyuncu Brynne Edelsten ise format kurbanı oldu.

Programın formatına göre; yarışmacılar açık alanda kadın ve erkek hep beraber her bir bölüm için farklı elbiseler giymek zorunda.

Kurala göre yarışmacılar iç çamaşırlarını dahi açık alanda değiştirmek zorundalar.

Televizyonda kesilmeyen görüntülerde izleyiciler yarışmacıların müstehcen yerlerini dahi görüyor.