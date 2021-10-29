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Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

29.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da askeri eğitim formatında yapılan bir televizyon programına katılan yarışmacılar, emekli komandoların talimatıyla kameralar önünde soyunup kıyafetlerini değiştiriyorlar.

Görüntüler ise sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Oyuncu Brynne Edelsten da yarışmanın kurbanı oldu.

YARIŞMA PROGRAMINDA SKANDAL!

Avustralya'da yayınlanan ve askeri eğitim kurallarının uygulandığı Who Dares Win(SAS) programında yaşananlar tepki çekti. Oyuncu Brynne Edelsten ise format kurbanı oldu.
Programın formatına göre; yarışmacılar açık alanda kadın ve erkek hep beraber her bir bölüm için farklı elbiseler giymek zorunda.
Kurala göre yarışmacılar iç çamaşırlarını dahi açık alanda değiştirmek zorundalar.
Televizyonda kesilmeyen görüntülerde izleyiciler yarışmacıların müstehcen yerlerini dahi görüyor.
Özellikle kadın yarışmacılar, erkeklerin önünde elbiselerini değiştirirken elleri ile cinsel organlarını kapatmak için büyük çaba sarf ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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