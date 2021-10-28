Tana Mongeau en yakın arkadaşlarıyla Halloween partisinde!

Bella Thorne'un eski sevgilisi Tana Mongeau yine olay olmayı başardı.
TANA MONGEAU HALLOWEEN PARTİSİNDE
YouTube fenomeni Tana Mongeau son dönemde OnlyFans hesabındaki cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.
Geçtiğimiz akşam kız arkadaşlarıyla Halloween partisine giderken görüntülenen ünlü isim tüm gözleri üzerine çekti.
Los Angeles'ta Halloween partisine katılan yakın arkadaşlar renkli kostümleri ve göğüs ve kalça dekoltesiyle muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi.
Objektiflere birbirinden seksi pozlar veren ünlü fenomen tüm gece arkadaşlarıyla eğlendi.
23 yaşındaki Tana Mongeau'nun, Instagram hesabında 7 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
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