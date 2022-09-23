Tarihi değiştirecek ilginç keşif! Komplo teorilerini ateşledi... “Hitler intihar etmedi mi?” iddiası gündemde

Arjantin kıyılarında keşfedilen batık bir denizaltının, Adolf Hitler’in Güney Amerika’ya kaçmasına yardım eden “gizli bir Nazi aracı” olduğu iddia edildi. Arjantin'in merkezindeki bir liman olan Quequen yakınlarında Missing Link grubunun üyeleri tarafından keşfedilen denizaltının enkazı 30 metre derinlikte bulundu. The Mirror’un haberine göre, devlet yetkilileri tarafından gönderilen dalgıçlar enkazın bulunduğu bölgeyi ziyaret etti ve ilk görüntüleri çekerek kamuyoyla paylaştı.
TEORİSİNİ BİR KEZ DAHA ANLATTI
Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ kurtulup Arjantin'e kaçtığını iddia ederek teorisi üzerine kitaplar yazan Abel Basti, bulunan denizaltını kendi teorisini destekleyen bir kanıt olarak sundu. Basti denizaltı enkazı için, “Bir Alman denizaltısını bulmak için o bölgede Kayıp Halka ekibine liderlik ederek iki yıl çalıştım. Temel hipotezim, Hitler'in Arjantin'e kaçtığı. Bu, savaşın sonunda Hitler'i tahliye eden denizaltı olabilir. Denizaltı sonrasında patlayıcılarla yok edildi" dedi.
TARİHÇİLER REDDETTİ
Londra'daki Kingston Üniversitesi'nde kıdemli bir tarih öğretim görevlisi olan Steven Woodbridge, keşfin "çok ilgi çekici" olduğunu ve "tarihsel açıdan önemli" olabileceğini söyledi. Ancak tarih öğetim görevlisi Woodbridge, Hitler’in firar ettiği iddialarına dair tarihsel açıdan herhangi bir delil bulunmadığının altını çizdi.
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