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Tatlıların vazgeçilmez lezzeti: Tam kıvamında karamel tarifi! Karamel nasıl yapılır?

25.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karamel en sevilen soslar arasında bulunuyor. Tatlıların lezzetine lezzet katan karameli evde yaparken kıvamını tutturmakta zorluk çekilebiliyor. Ancak doğru tarife sadık kalındığında tam kıvamında karameli yapmak oldukça kolay. Evde karamel nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Şeker ile hazırlanan karamel yediden yetmişe herkesin favori lezzetlerinden. Hem tatlılarla hem de kuruyemişlerle oldukça uyum sağlayan karamelin kıvamını tutturmakta zorluk çekiyorsanız bu püf noktalara dikkat ederek istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz.

PÜF NOKTALARIYLA EV YAPIMI KARAMEL TARİFİ

KARAMEL İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

KARAMEL İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER
Karamel yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler; şeker, su, krema ve tereyağı. Bazı tariflerde su kullanılmıyor, bazılarında da krema ya da tereyağı olmuyor. Ama genel olarak bu malzemelere ihtiyaç duyuluyor. Bazı tariflerde şeker hiç dokunulmadan eritiliyor, bazılarında ise limon suyu ilave ediliyor içerisine. Bizim size önerimiz tarifinizin içerisinde su kullanmanızdan yana. Bu sayede karamelin donmasını, yapışmasını ve şekerin de yapım aşamasında yanmasını engellemiş olursunuz.

YANMAZ VE YAPIŞMAZ TAVA KULLANIN

YANMAZ VE YAPIŞMAZ TAVA KULLANIN
Öncelikle karamel yaparken mutlaka ama mutlaka yanmaz yapışmaz bir tava, tencere ya da kalın tabanlı bir sos tenceresi kullanın. Şekerinizi bu pişirme gerecine aktararak karamel yapımına başlayın

OCAĞI EN KISIK ATEŞTE KULLANIN

OCAĞI EN KISIK ATEŞTE KULLANIN
Bu sırada ocağın altını en kısık ateşte açın. Şekeri çok 10-15 saniye ısıya maruz bıraktıktan sonra azar azar su ilave edin. Tarifinizde belirtilen miktardan daha az ya da fazla su ilave etmemeye özen gösterin. Bu aşamada içerisine limon suyu da ekleyin. Kısık ateşte şekere dokunmadan, tavayı ya da tencereyi hafif hafif hareket ettirerek eritmeye başlayın. Kenardan hafif bir şekilde erimeye gözlemleyeceksiniz. Bu esnada spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz.

ŞEKER KÖPÜRÜNCE KREMAYI KULLANIN

ŞEKER KÖPÜRÜNCE KREMAYI KULLANIN
Şekerin bazı noktalarında köpürmelere, göz göz kabarcıklar oluşacak ve kokusu değişmeye başlayacak. Bu aşamada en hızlı şekilde kremayı devreye sokmanız gerekiyor.

KREMAYI EKLERKEN ÇIRPMAYI SÜRDÜRÜN

KREMAYI EKLERKEN ÇIRPMAYI SÜRDÜRÜN
Şekerin rengi çok hafif dönmeye altın sarısı bir renk almaya başladığında kremayı ilave edin. Kremanın oda sıcaklığında bir süre bekletilmiş, hafif soğuğa yakın bir krema olmasına özen gösterin. Kremasını ilave ettikten sonra karamelinizde ani köpürmeler ve kabarmalar gözlemleyeceksiniz. O yüzden krema eklerken diğer yandan çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Çırpma teliyle güzelce karıştırarak kremayı güzelce karışıma yedirin. Köpürme ve kabarmaların bu esnada azaldığını da gözlemleyeceksiniz.
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