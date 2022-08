Tekirdağ'da "Kız Kardeşim Projesi" başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" Tekirdağ'da başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen program öncesi kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünleri inceledi.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, projeyle kadınların kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol alacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük projeleri gerçekleştirmeye devam ettiğini aktaran Gizligider, Türkiye'nin artık dünya gündeminde olan bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizden bir istirhamım var. Ne olur bu ülkenin büyüklüğüyle övünün, bu ülkeye güvenin. Bu ülke öyle bir ülke oldu ki dün 30 Ağustos'u gururla kutladık ve dün itibariyle ülke bir şey daha açıkladı. Dedi ki 'dünyada ilk kez insansız savaş uçağını üretiyorum' dedi. Ülke buraya geldi. Sakın o estirilen yokluk, politika yapmak adına, muhalefet yapmak adına yalan bilgilerle insanların, bu milletin morallerini, çiftçinin moralini ve kız kardeşlerimizin moralini bozmaya çalışanlara inanmayın."

Gizligider, Türkiye'nin hemen hemen başak ürünlerinin tamamında yüzde yüzü aşkın üretim yaptığını anlattı.

Türkiye'nin ihracatta dünyada ilk 10-12. sıralarda yer aldığını belirten Gizligider, "Yer yer değişiyor, dönemsel, kuraklık, azlık, çokluk olabiliyor. Mesela buğdayda size bir örnek vereyim. Geçen yıl itibariyle buğdayda yüzde 102, şekerde yüzde 120, şeker pancarında yüzde 100, kırmızı ette yüzde 100, beyaz ette yüzde 136 üretimimiz var. Biraz ayçiçeğinde gerideyiz inşallah onu da bu bereketli topraklarla çok daha ileri bir yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gizligider, devletin her zaman üreticisinin yanında olduğunu, sadece çiftçilerin üretime devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin her geçen gün büyüyerek gelişmeye devam ettiğini anlatan Gizligider, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her geçen yıl gerçekleşmeye devam eden dev Türkiye hayalimiz, rüyamız birilerini korkutuyor. Martta, nisanda birileri çıktı dedi ki ülkede buğday yok, şeker yok, et yok. Biz çıktık dedik ki Allah'ın izniyle yokluk değil fazlamız olacak. Çok şükür Allah da yardım etti, kulu da yardım etti bu sene fazlamız var. Değişen tarım politikasını da sizinle paylaşmış olalım. Mesela önümüzdeki yıl vereceğimiz çiftçiye dönem dönem işte her ay bir takım paralar yatıyor. Bu desteklerimiz bu sene ekmeden yani zamanında Allah'ın izniyle bu yıl vereceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah mevzuat değişikliklerini de yaptıktan sonra amacımız özellikle mazot ve gübre gibi dolara, dövize endeksli, yani dış girdilerle bizim dengemizi zaman zaman bozan ürünlerde tamamını karşılamayı stratejik ürünlerde hedefliyoruz."

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir güç olduğunu dile getiren Gizligider, yapılan yatırımları ve çalışmaları eleştirenlere milletin Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak cevap verdiğini vurguladı.

- "Türkiye'de toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci bir durum"

Türkiye'de yüzde 15-17'lik tarım arazisinin ekilmediğini aktaran Gizligider, konuşmasını şöyle tamamladı.

"Biz yeni dönemde boş bir metrekare bir yer kalmasın dedik. Türkiye'de yaklaşık yüzde 15, yüzde 17 gibi bir alan ekilmiyor. Kimisi miras sorunlarıyla ekilmiyor, kimi göç sorunlarıyla ekilmiyor. Mülkiyet senin ama 'ister ekerim ister ekmem' diyemezsin. Şunu yapacağız Allah izin verirse. TBMM'deki hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi diyeceğiz ki sen bunu ekmiyor musun arkadaş. Eyvallah bunun için 1 yıl süre düşünüyoruz ama ayrıntıları komisyonlar tartışacak. O zaman ben bunu baştan o mahalle, köy her neyse onlara öncelik tanıyarak internet üzerinden ihalemi yapacağım. Eken buyursun eksin. Sana da yerin kirasını vereceğim. Çünkü artık böyle bir lüksümüz kalmadı. Türkiye'de toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci bir durum. Siz yeter ki üretin."

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İlker Yücel, eğitim alacak kadınlar ve enstitü çalışanları katıldı.

Proje kapsamında 40 kadın üreticinin katıldığı eğitim programı sonunda, katılımcılara sertifika verilecek.