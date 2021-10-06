Tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı malzemeleri neler?

Tepsi mantısı yaparken yufkaların tepsiye sık sık dizilmesi önerilir. Ayrıca, yemeği hazırlarken kullanılacak salça yerine domates püresi de kullanabilirsiniz. Servisi yoğurt, acı biber ve nane ile yapabilirsiniz. 250 g orta yağlı kıyma, 4.5 su bardağı un tepsi mantısı hazırlarken gerekli malzemeler arasında yer alıyor.

TEPSİ MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

* 4.5 su bardağı un * 250 g orta yağlı kıyma * 1 adet yumurta * 2 çorba kaşığı zeytinyağı * 1 çay bardağı su * 1 çorba kaşığı domates salçası * 1 çay kaşığı karabiber * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber * 1 çorba kaşığı biber salçası * 1 tatlı kaşığı tuz * 2 adet kuru soğan * 2 çorba kaşığı tereyağı Üzeri için; * Sarımsaklı yoğurt

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR? Tuz, su ve yumurtayı karıştırın, içine unu azar azar ilave edip pürüzsüz sert bir hamur elde edene dek yoğurun. Sonrasında 30 dakika dinlendirin. Soğanları ince ince doğrayın. Kıymanın içine karabiber, kırmızı toz biber, soğan ve tuzu ilave ederek karıştırın.

Hamur dinlenince 3 adet bezeye ayırın. Bezeleri oklava ile yufka büyüklüğünde açın. 1 cm genişliğinde şeritler kesin, kesilen şeritleri 1 cm’lik karelere bölün. Mantı hamurlarının ortasına iç harcından koyun. Hamurların ortası açık kalacak şekilde dört ucunu bir araya getirerek mantıları hazırlayın. Yağlanmış tepsiye mantıları düzgünce sıralayın.