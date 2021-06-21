Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu bakın nereli çıktı! Asıl memleketi merak ediliyordu...

İşte Teşkilat'ın Ceren'inin asıl memleketi ve hakkında bilinmeyenler...
İŞTE TEŞKİLAT DİZİSİNİN CEREN'İNİN ASIL MEMLEKETİ!
Başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor.
Daha önce Senin Uğruna isimli dizi ile ilk kez ekranlarda yer alan Eyüboğlu, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl ve İntikam dizilerinde de rol almıştı.
2015 yılında Adı Mutluluk dizisinde de rol almış olan genç oyuncunun aslen nereli olduğu takipçileri ve dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu.
İstanbul'da İktisat eğitimi alan Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bölümü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk bölümünde master da yapmıştır.
ASLEN İSTANBULLU!
Eğitimini İstanbul'da alan Eyüboğlu, aslen İstanbulludur.
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