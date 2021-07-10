Teşkilat dizisinin Hulki’si Nihat Altınkaya'nın eşini annesi zannettiler!

Yaprak Dökümü, Survivor, Elimi Bırakma ve Söz gibi dizilerde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak TRT 1’in iddialı yapımı Teşkilat dizisinde canlandırdığı Hulki karakteriyle adından söz ettiriyor. Nihat Altınkaya, ilginç bir haberle gündeme geldi.

GELEN YORUMLAR "PES" DEDİRTTİ

Katıldığı Survivor yarışmasıyla da hayran kitlesini genişleten Nihat Altınkaya, bir süredir eşi ve kızlarıyla birlikte yaz tatili yapıyor. Altınkaya'nın eşi İmre Altınkaya ile verdiği pozun altına gelen yorumlar 'pes artık' dedirtti.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR... İlk bakışta annesi zannettim. İnsanlar birbirlerini sevmiş, bize yargılamak düşmez. Nihat Altınkaya'nın evli olduğunu bilmiyordum. Nihat Altınkaya'nın eşini ilk kez gördüm. Çok şaşkınım.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 da Karabük’te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.

17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul’da yaşamaktadır. Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.