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TikTok müzik dünyasına da adım attı! İşte Tiktok’la parlayan yeni nesil sanatçılar

21.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve Facebook’u tahtından ederek popülerliğini her gün arttıran TikTok uygulamasındaki fenomenler müzik dünyasına da adım attı. TikTok kullanıcılarının %80'i platformda yeni müzikler keşfettiğini ve Tiktok’un müzik keşfi için bir numaralı yer olduğunu söylüyor. İşte TikTok ile parlayan yeni nesil sanatçılar...

Sosyal medya uygulamalarının her geçen gün popüler hale gelmesiyle beraber müzik dünyası yepyeni isimler kazanmaya başladı. Yaratıcılık ve ilhamı merkezine alan TikTok'ta seslerini geniş kitlelere duyurmak isteyen genç sanatçıların her gün yıldızı daha da parlıyor.

POPÜLER HALE GELDİLER

BEYZA DOĞUÇ

BEYZA DOĞUÇ
Küçük yaşlardan beri müzikle uğraşan Beyza, Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı boyuncu çeşitli müzik gruplarında ve okul korolarında yer aldı. TikTok'ta yıldızı parlayan şarkıcı "Ben Hep Burdayım" şarkısıyla profesyonel müzik dünyasına adım attı. Genç şarkıcı, TikTok üzerinde renkli kişiliğini ve yeteneğini yansıtan videolar paylaşmaya devam ediyor.

GÖKÇE ÖZGÜL

GÖKÇE ÖZGÜL
TikTok'ta seslendirdiği şarkıları ile hayran kitlesini genişleten Gökçe Özgül 1994 senesinde Antalya’da doğdu. Lise eğitimi sürerken katıldığı Liseler arası nota yarışmasında Antalya 1.liği ödülünü kazandı. Lise 2. sınıftayken O Ses Türkiye Yarışması’na katıldı ve yarı finale kadar yükselmeyi başardı. MASGE grubunun eski bir üyesi olan Gökçe Özgül aynı zamanda solo çalışmalarına devam ediyor.

GÖKTUĞ TAVACI (BARITON)

GÖKTUĞ TAVACI (BARITON)
TikTok’ta Bariton adıyla tanınan 24 yaşındaki Göktuğ Tavacı, 2018’de katıldığı O Ses Türkiye yarışmasının ardından cover’larını ve söz ve müziğini kendi yazdığı şarkılarını TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya kanallarından takipçileriyle buluşturmaya başlayan yeni nesil yeteneklerden biri. Özellikle Bakarsın Olur şarkısıyla hem TikTok ailesinden hem de müzik dünyasından yüksek not alan Tavacı, şimdi de Maske adlı yeni şarkısıyla gündemde.

MELİS FİS

MELİS FİS
Son zamanların en çok yıldızı parlayan Tiktok creatorlarından Melis Fis, 2001 doğumlu genç bir ses. Çiçeği burnunda şarkıcı, sosyal medya serüvenineyse 2015 yılında, TikTok’un eski hali olan Musical.ly’de başladı. TikTok’ta büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç sanatçı, bu sayede önce 2019 yılında “Dur Diyemem” adlı parçasını müzik dünyasına sundu. Tiktok’ta 1,3 milyon takipçisi olan Fis'in son üç teklisi 'Çek Vur', 'Bir Ömür Daha' ve '1Varsın 1 Yoksun' TikTok'ta challenge haline geldi. Öte yandan Fis'in platformda başlattığı şarkıcılarla röportajlar video serisi TikTok'ta viral oldu.

PELİN SUDE ÇELİKKOL

PELİN SUDE ÇELİKKOL
Pelin Sude Çelikkol 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında “Something’s Got A Hold Me‘’yi seslendirerek gözleri üzerine çeviren, sonrasında TikTok’taki videolarıyla hayran kitlesini genişleten Çelikkol, kısa bir süre önce ilk teklisine imza attı. Yusuf Hanay’la yaptığı “İçimde” adlı parçası, başta Tiktok’taki hayran kitlesi olmak üzere müzik dünyasında ilgiyle karşılandı.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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