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    4. TikTok'u kasıp kavuran 'altın yüzükle demir eksikliği' testinin gerçeği ortaya çıktı! Nedeni bambaşkaymış... Bazısında siyah çizgi çıkıyor bazısında çıkmıyor

    TikTok'u kasıp kavuran 'altın yüzükle demir eksikliği' testinin gerçeği ortaya çıktı! Nedeni bambaşkaymış... Bazısında siyah çizgi çıkıyor bazısında çıkmıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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    Son dönemde TikTok'ta altın yüzükle demir eksikliğine yönelik yapılan test tüm kullanıcıların ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü altın yüzükleri yüzlerine sürerek bu akımı test etti. Bazısında siyah çizgi ortaya çıkarken bazısında ise herhangi bir değişim olmadı. Yüzde oluşan çizgilerin demir eksikliğiyle bağlantısı olmadığını ise akımın hızla yayılması üzerine Amerikalı bilim insanları koydu.

    Sosyal medyada her gün yeni bir trend kullanıcılar arasında popüler olmayı başarıyor. Son günlerde TikTok'ta altın yüzükle yapılan demir eksikliği testi akımı hemen hemen her kullanıcı tarafından test edildi. Akıma göre, altın yüzük cilde sürüldüğünde eğer demir eksikliği varsa siyah çizgilerin oluştuğu yoksa ise herhangi bir değişimin olmadığı iddia edildi.

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    CİLTTEKİ KARARMANIN NEDENİNİ AÇIKLADILAR

    Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ticaret birliği olan Jewelers of America’ya göre, altının ciltte bıraktığı lekelerin en yaygın nedeni cildimize sürdüğümüz kozmetikler. Kelimenin tam anlamıyla "ciltte siyah yazı" anlamına gelen "black dermografizm" olarak bilinen bu olay, kozmetiklerin temas ettikleri mücevher metallerinden daha sert kimyasal bileşikler içermesi durumunda ortaya çıkabiliyor. Bu bileşiklerin en yaygın olanları çinko oksit, titanyum dioksit, ferrik oksit ve kalamin.

    Altın yüzük akımına geri dönüldüğünde ise kişinin kullandığı krem, losyon, güneç kremi, allık ya da fondoten gibi makyaj malzemelerinin söz edilen bileşenleri içermesi durumunda altının yüzde leke bırakması olağan bir reaksiyon.

    Lekelerin ikinci bir sebebi, renk değişikliğine neden olabilecek alerjik bir reaksiyon olabilir. Bu tepkime, sadece altına karşı değil bakır ya da gümüşe karşı da olabilir. Fakat bu alerjiler pek yaygın değil.

    Yüzüğe yapışan diğer metaller veya yüzüğün üzerinde biriken ter ve kir bezleri de ciltte kara bir leke oluşturabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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