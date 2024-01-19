TikTok'u kasıp kavuran 'altın yüzükle demir eksikliği' testinin gerçeği ortaya çıktı! Nedeni bambaşkaymış... Bazısında siyah çizgi çıkıyor bazısında çıkmıyor

Sosyal medyada her gün yeni bir trend kullanıcılar arasında popüler olmayı başarıyor. Son günlerde TikTok'ta altın yüzükle yapılan demir eksikliği testi akımı hemen hemen her kullanıcı tarafından test edildi. Akıma göre, altın yüzük cilde sürüldüğünde eğer demir eksikliği varsa siyah çizgilerin oluştuğu yoksa ise herhangi bir değişimin olmadığı iddia edildi.



