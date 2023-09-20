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Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

20.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 2 bin kişiye ahi pilavı ikram edildi.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin ev sahipliği yaptığı, Güngör Kaya Caddesi'nde düzenlenen organizasyonda, pişirilen ahi pilavı, kavurma, helva ve ayran eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, Ahilik sisteminin, esnaflık kültürünün, ticaretin, hangi ahlak kuralları ile yapılması gerektiğini anlatan bir sistem olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, bu geleneğin devam ettirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan da Ahiliğin, ticaret, zanaat yapanın para kazanmayı değil, bunun yanında mutlaka Allah rızasını da kazanmayı, insanların gönlünü kazanmayı, çoluk çocuğuna helalinden rızık götürmeyi önceleyen bir anlayış olduğunu belirtti.

Ticarette 40 yılını dolduran esnafa plaket takdimi de yapılan etkinliğe, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, esnaf odaları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kurulan sofralarda protokol, esnaf ve vatandaşlar birlikte ahi pilavı yedi.

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi
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