Tolga Abi" lakaplı Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar oğlu varmış! Babasının kopyası

Yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, gittiği düğün törenine oğlu Mir ile katıldı.

56 yaşındaki Tolga Gariboğlu, oğlu 'Mir' ile poz verdi. Küçük Mir'in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son görüntüsünü görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek" ve "Oğlu olduğunu bilmiyordum" yorumlarını yaptı.