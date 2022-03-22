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  4. Tolga Abi" lakaplı Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar oğlu varmış! Babasının kopyası

Tolga Abi" lakaplı Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar oğlu varmış! Babasının kopyası

22.03.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen "Tolga Abi" lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra bir düğününde ortaya çıktı. Düğünde Garipoğlu'nun oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, gittiği düğün törenine oğlu Mir ile katıldı.

56 yaşındaki Tolga Gariboğlu, oğlu 'Mir' ile poz verdi. Küçük Mir'in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son görüntüsünü görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek" ve "Oğlu olduğunu bilmiyordum" yorumlarını yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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