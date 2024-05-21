Doğukan Güngör kız arkadaşıyla görüntülenince panik olmuştu! Arkadaşı Emrah Altıntoprak o anları ti'ye aldı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Fatih' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın'la bir mekanda otururken görüntülendi.

Görüntülenmekten rahatsız olan ünlü isim, "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demişti.

"PANİK OLDUM"

Emrah Altıntoprak, kız arkadaşıyla görüntülenen Doğukan Güngör'ü ti'ye aldı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Altıntoprak, çektiği videoda "Arkadaşlar lütfen bunu yayınlamayın" dediği görüldü. Oyununun paylaşımı kısa sürede gündem olurken izleyenleri kahkahaya boğdu.

Aleyna Yalçın ile görüntülenince panik olan Doğukan Güngör, konu ile ilgili açıklama da yapmıştı.

Güngör, “Aleyna arkadaşım, kamera birden gelince panik oldum. Hayatımda kimse yok... Sıla da arkadaşım...” ifadelerini kullanmıştı.







