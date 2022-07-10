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Trabzon Uzungöl’e turist akını! 'Konaklayacak yer kalmadı'

10.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu hareketli geçiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yanı sıra Körfez ülkelerinden turist kafilelerinin gelişiyle Uzungöl’de, otellerde de tam doluluk seviyesine ulaşıldı.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den 'charter' seferlerle turist kafileleri ile misafirlerin ağırlandığı Uzungöl'de; otel, pansiyon ve dağ evlerinde tam kapasite doluluk seviyesine ulaşıldı.

‘KONAKLAYAMADAN GERİ DÖNÜYORLAR’

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bölgeye akın eden turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektiriyor.
Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların çoğunun 2 ay daha uzatılmasıyla hareketliliğin, bayram sonrası da sürmesini bekliyor.
Turizmci Murat Akyüz, gelen misafirlerin çoğunun konaklayamadan geri dönmek durumunda kaldığını belirterek "Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştık. Ürdün, Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudili misafirlerin çoğu göl çevresinde değil bölgeye yakın olan diğer otellerde de kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir yoğunluk bekliyorduk. Özellikle pandeminin son bulması ve kapıların da açılması ile birlikte bu doğanın özlemini çekenler Uzungöl’e akın etti. Turizm sezonunun burada 2 ay daha uzamasını bekliyoruz. Eylül ve ekim aylarında rezervasyonlar alınıyor. Yer kalmadı; gelen misafirlerin çoğu konaklayamadan geri dönüyor" dedi.
Turizmci Mehmet İnan da bu yıl sezonun çok iyi geçtiğini dile getirerek, "Özellikle pandemi sonrası çok fazla ilgi var. Otellerimizde yer kalmadı. Birçok kişi konaklamadan geri dönüyor. Yurtiçi ve yurt dışından yoğun talepler geliyor. Eylül- ekim aylarının rezervasyonları bile yapıldı. Sezon iyi geçecek ve turizm sezonun Uzungöl’de uzayacağı benziyor" diye konuştu.
Uzungöl’e gezmeye gelen Kübra Gültekin, "Erzurum’dan geldik. Oldukça kalabalık. Yaz sıcakları yok. Aksine tatlı bir serinlik ve muhteşem bir doğa insanı karşılıyor Uzungöl’de. Burası muhteşem bir yer. Genellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler var. Herkes bu güzel doğanın tadını çıkartmaya çalışıyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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