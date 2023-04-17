Trabzonspor Beşiktaş derbisinin ardından olay sözler! Öyle şeyler söyledi ki...

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu derbi başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmıp oldu. Alınan bu sonucun ardından karşılaşmanın yankıları devam ederken, spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
"İlk yarının durgun, statik, sıkıcı oyununda sadece tek Ghezzal şutu vardı Uğurcan’da biten... Asıl kıyamet ikinci yarıda koptu. İki taraf da gol için hamleler yaptı. Ama ağır basan etkili ve sarsıcı oynayan Trabzonspor oldu. Asıl heyecanı Trabzonspor’un atakları yarattı. Galibiyeti kaçıran Beşiktaş değil ev sahibi takım oldu. Golsüz maçta kahraman arıyorsanız, kesinlikle Mert Günok’u gösteriririm. Uğurcan da çok iyiydi ama o en az 4 gol kurtardı. Alkışlar sana Mert!"
"Kartal’ın gol umudu Aboubakar, topa hasret, son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Redmond ise sıkı markajda kaldı. Ghezzal’e umut bağlayanlar ise hayal kırıklığı yaşadı! Artı, Kartal’ın diğer bir negatif yönü ise, ofansa çıkarken yapılan top kayıplarıydı. Şenol Güneş Hoca, baktı ki olmuyor, pabuç pahalı, Ghezzal ile Maxim’i 68’de kenara aldı, N’Koudou ve Muleka’yı sahaya sürerken, bu yarıda iki takımda tempoyu yükseltince, maça da heyecan geldi. Bu yarının iki yıldızı var, biri Uğurcan, diğeri Mert... İkisi de ilk yarıda sıkıntı çekmediler, ancak ikinci devrede müthiş kurtarışlara imzalarını attılar, direklerarasında yıldızlaştılar."
Ligimizin 4 büyüğünden ikisi karşılaşıyor. Hava güzel, zemin güzel, tribünler güzel ama futbolun sıfır olduğu bir ilk 45 dakika... Tempo düşük, olgun hiçbir atak yok, pozisyon hiç yok. Tam bir kısır döngü. Neyse ki, 60. dakikadan sonra hiç olmazsa oyuna bir hareketlilik geldi. N'Koudou bir şeyler yapmak yerine iki tane acayip riskli pasla Trabzonspor'a iki net pozisyon bulma şansı tanıdı. Sonuçta Beşiktaş'ın varlık gösteremediği maçta, Trabzonspor galibiyeti kaçıran taraf oldu. Değerlendiremedikleri de vardı ama kaleci Mert'in de başarısı ön plandaydı. Maça genel olarak baktığımızda çok kötü giden, mental ve fizik olarak yıpranmış Trabzonspor, taraftarıyla barışmak için tam bir prestij mücadelesi verdi. Sınırsız enerji sarf ettiler ama galibiyeti kaçırdılar."
"Son 20 dakika çok ciddi Trabzonspor tehlikelerine şahit olduk. Hele Şenol Güneş'in yaptığı 2 hamle var ki mantıkla bağdaşmıyor. Ciddi maç eksiği olan ve bir hayli kilo almış Muleka ile birlikte kafasından tamamen sildiğini beyan ettiği, kadroda hiç düşünmediği N'Koudou'yu sahaya sürdü. N'Koudou bir şeyler yapmak yerine iki tane acayip riskli pasla Trabzonspor'a iki net pozisyon bulma şansı tanıdı. Sonuçta Beşiktaş'ın varlık gösteremediği maçta, Trabzonspor galibiyeti kaçıran taraf oldu. Değerlendiremedikleri de vardı ama kaleci Mert'in de başarısı ön plandaydı. Beşiktaş, son derece takım halinde olumsuz bir performans sergiledi. En formda oyuncusu Redmond dahi kaleci Uğurcan'ın kurtardığı bir güzel şut dışında hiç varlık gösteremedi. Aboubakar'ın performansı ise tam bir hayal kırıklığıydı. Gedson, Salih ve Mert devamlılıklarıyla takımı ayakta tutmaya çalışan iki isimdi."
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın maçının ilk yarısı öyle geçti ki anlatacak, yazacak hiçbir şey yoktu. Ama ikinci yarı oyun olarak, pozisyon olarak mücadele olarak Trabzonspor'a yazık oldu. Hakikaten yazık oldu. Trezeguet girince biraz süratlendiler, iyi pozisyonlar yakaladılar, 3-4 tane net pozisyon yakaladılar. İlk yarıda Trabzonspor'un diğer maçlara oranla daha farklı olduğu belli oldu. İkinci yarıda Trabzonspor oyununu yukarı taşıdı. Bakınız Trabzon şehri takımından böyle futbol istiyor. Böyle oynasın seneye şampiyonluğa oynamasın yine tribünleri doldurur. İkinci yarıda oynadıkları futbol hoşuma gitti.