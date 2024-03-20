Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası merak konusu oldu! Fatih Portakal yerel seçimleri işaret etti: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandal görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan bazı taraftarlar futbolculara saldırmış, bazı futbolcuların da karşılık verdiği görülmüştü. Yaşanan olayların ardından sahaya giren ve futbolculara saldıran taraftarlar gözaltına alınırken, Fenerbahçe'den çok sert açıklamalar gelmişti.
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu 2 Nisan’da ligden çekilme gündemiyle toplanma kararı alırken, Ali Koç da Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız.
Siz bize, bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız; bunu devlet için de, TFF için de, medya için de söylüyorum; biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu herhangi bir şantaj, tehdit falan değil."
Trabzonspor'dan da Başkan Ertuğrul Doğan imzalı bir açıklama geldi. Kulübün X hesabından yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."
Yaşananların ardından gözler TFF'nin nasıl bir karar vereceğine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.