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  4. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası merak konusu oldu! Fatih Portakal yerel seçimleri işaret etti: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası merak konusu oldu! Fatih Portakal yerel seçimleri işaret etti: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.03.2024 09:50
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Gazeteci Fatih Portakal, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandal görüntüler ve sonrasında yaşananlarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösteren Portakal " Burada siyaset üstü bir olaydan futboldan bahsediyoruz. Siz ortalıkta görünmeyin" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un zekice davrandığını söyleyen Portakal "Seçimlere günler kala TFF, Fenerbahçe'deki futbolculara ceza verebilir mi? Erdoğan bunu riske alır mı? Vermez veremez" diye konuştu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandal görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan bazı taraftarlar futbolculara saldırmış, bazı futbolcuların da karşılık verdiği görülmüştü. Yaşanan olayların ardından sahaya giren ve futbolculara saldıran taraftarlar gözaltına alınırken, Fenerbahçe'den çok sert açıklamalar gelmişti.

Yerel Seçim 2024

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETTİ

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu 2 Nisan’da ligden çekilme gündemiyle toplanma kararı alırken, Ali Koç da Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti.

ALİ KOÇ: "GEREKİRSE ALT LİGE DÜŞECEĞİZ"

ALİ KOÇ: "GEREKİRSE ALT LİGE DÜŞECEĞİZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız.

Siz bize, bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız; bunu devlet için de, TFF için de, medya için de söylüyorum; biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu herhangi bir şantaj, tehdit falan değil."

TRABZONSPOR: KİMSE MEZE ETMEYE KALKMASIN

TRABZONSPOR: KİMSE MEZE ETMEYE KALKMASIN

Trabzonspor'dan da Başkan Ertuğrul Doğan imzalı bir açıklama geldi. Kulübün X hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

FATİH PORTAKAL '31 MART'A DİKKAT ÇEKTİ

FATİH PORTAKAL '31 MART'A DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananların ardından gözler TFF'nin nasıl bir karar vereceğine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

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