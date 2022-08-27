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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

27.08.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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