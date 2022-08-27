Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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