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    4. Trende yolcular arasında çıkan kavgada sinirler bir anda gerildi! Susmaları için uyaran adama saldıran üç kişi kulağını ısırarak koparttı

    Trende yolcular arasında çıkan kavgada sinirler bir anda gerildi! Susmaları için uyaran adama saldıran üç kişi kulağını ısırarak koparttı

    07.12.2023 09:20 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Leeds bölgesindeki bir trende yaşanan kavga ülke gündemine yerleşti. Kendilerini susmaları için ikaz eden bir adamla tartışan üç kişi bir anda adama saldırdı. Diğer yolcuların araya girmesiyle üç saldırgan uzaklaştırılmaya çalışılsa da trenden inmeden önce içlerinden biri adamın kulağının yarısını ısırıp tükürdü.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'de 28 yaşındaki Marley Hollings, 27 yaşındaki Kyle Smith ve Meadow Lea ve 31 yaşındaki Thomas Scott, Leeds'ten Londra'ya giden bir trendeki olayla ilgili suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yer alan raporlarda üç saldırganın darp ettiği 29 yaşındaki kurbanın trenle seyahat ettikleri sırada gürültü yaptıkları için üçlüyü uyardığı ifade edildi. Uyarılmalarına sinirlenen adamlar ise bir anda 29 yaşındaki adama saldırdı.

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    KULAĞININ YARISINI ISIRDI

    Üç adam da iddiaya göre kafasına yumruk ve tekme atarak kurbana saldırdı. Diğer yolcuların araya girip onları adamdan ayırmaya çalışmasına rağmen içlerinden biri trenden inmeden önce adamın kulağının yarısını ısırıp tükürdü. Adam ameliyat oldu ama kulağını tekrar takmak mümkün olmadı.

    CEZALARI BELLİ OLDU

    CEZALARI BELLİ OLDU

    Mahkeme, Smith'in saldırıdan hemen sonra istasyondan ayrılmaya çalıştığı için tutuklandığını duydu. Ertesi gün Hollings tutuklandı ve Scott polise teslim oldu. Hollings üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılırken, Scott 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, bu hapis cezası 18 ay süreyle ertelendi ve 150 saat ücretsiz çalışma cezasına çarptırıldı.

    Smith 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, 18 ay ertelendi ve 120 saat ücretsiz çalışma cezasına çarptırıldı. Hem Smith hem de Scott, 187 £ tutarında mağdur ek ücreti ödemek zorunda kaldılar.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere kavga tren
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