Trende yolcular arasında çıkan kavgada sinirler bir anda gerildi! Susmaları için uyaran adama saldıran üç kişi kulağını ısırarak koparttı

MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'de 28 yaşındaki Marley Hollings, 27 yaşındaki Kyle Smith ve Meadow Lea ve 31 yaşındaki Thomas Scott, Leeds'ten Londra'ya giden bir trendeki olayla ilgili suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yer alan raporlarda üç saldırganın darp ettiği 29 yaşındaki kurbanın trenle seyahat ettikleri sırada gürültü yaptıkları için üçlüyü uyardığı ifade edildi. Uyarılmalarına sinirlenen adamlar ise bir anda 29 yaşındaki adama saldırdı.
Üç adam da iddiaya göre kafasına yumruk ve tekme atarak kurbana saldırdı. Diğer yolcuların araya girip onları adamdan ayırmaya çalışmasına rağmen içlerinden biri trenden inmeden önce adamın kulağının yarısını ısırıp tükürdü. Adam ameliyat oldu ama kulağını tekrar takmak mümkün olmadı.
Mahkeme, Smith'in saldırıdan hemen sonra istasyondan ayrılmaya çalıştığı için tutuklandığını duydu. Ertesi gün Hollings tutuklandı ve Scott polise teslim oldu. Hollings üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılırken, Scott 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, bu hapis cezası 18 ay süreyle ertelendi ve 150 saat ücretsiz çalışma cezasına çarptırıldı.
Smith 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, 18 ay ertelendi ve 120 saat ücretsiz çalışma cezasına çarptırıldı. Hem Smith hem de Scott, 187 £ tutarında mağdur ek ücreti ödemek zorunda kaldılar.