Trende yolcular arasında çıkan kavgada sinirler bir anda gerildi! Susmaları için uyaran adama saldıran üç kişi kulağını ısırarak koparttı

Üç adam da iddiaya göre kafasına yumruk ve tekme atarak kurbana saldırdı. Diğer yolcuların araya girip onları adamdan ayırmaya çalışmasına rağmen içlerinden biri trenden inmeden önce adamın kulağının yarısını ısırıp tükürdü. Adam ameliyat oldu ama kulağını tekrar takmak mümkün olmadı.