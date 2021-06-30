Tuğba Özerk sevgilisi Gökmen Tanaçar ile evlendi!

Aklımda Sen Varsın, Hediye ve Aşkın Her Haligibi şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı önceki gün uzun süredir ilişki yaşadığı iş insanı Gökmen Taçanar ile dünyaevine girdi. Öte yandan ünlü şarkıcının nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken, Gökmen Tanaçar’ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.
Tuğba Özerk evlendi!
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Gökmen Tanaçar ile hayatını birleştirdi.
Yaklaşık bir buçuk senedir mutlu bir ilişki sürdüren çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Üçüncü evliliğini yapan ünlü şarkıcı düğün yerine sade bir nikah tören tercih etti.
Öte yandan ünlü şarkıcının Tuğba Özerk’in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar’ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.
Öte yandan çiftin nikah sonrası Paris'e uçacağı ve orada balayı yapackları ortaya çıktı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum