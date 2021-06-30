Tuğba Özerk sevgilisi Gökmen Tanaçar ile evlendi!

Aklımda Sen Varsın, Hediye ve Aşkın Her Haligibi şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı önceki gün uzun süredir ilişki yaşadığı iş insanı Gökmen Taçanar ile dünyaevine girdi. Öte yandan ünlü şarkıcının nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken, Gökmen Tanaçar’ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.