Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı malzemeleri neler?

1 adet tulumba tatlısı 85 kaloridir. Tulumba tatlısının şerbetini hazırlamak için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 2 yemek kaşığı limon suyu gerekiyor. Tulumba tatlısının hamurunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında 3 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı limon suyu yer alıyor. İşte tulumba tatlısı malzemeleri ve tarifi...

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için: * 2 su bardağı su * 1 çay kaşığı toz şeker * 3 adet yumurta * 1 yemek kaşığı tereyağı * Yarım çay kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı limon suyu * 3 yemek kaşığı irmik * 2,5 su bardağı un

Şerbeti için: * 3 su bardağı su * 3 su bardağı şeker * 2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için: * Ayçiçeği yağı

TULUMBA TATLISI TARİFİ Şerbeti hazırlamak için su ile şekeri tencerede pişirip kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. İçine limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın. Şerbeti oda sıcaklığına gelince soğuması için buzdolabına kaldırın.