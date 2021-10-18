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Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı malzemeleri neler?

18.10.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağızda dağılan tulumba tatlısı şerbetli tatlılardan biridir. Çayın yanında afiyetle tüketilen tulumba tatlısı, sokak yemeklerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dışı çıtır çıtır altın sarısı tulumba tatlısını evde pratik bir tarifle hazırlamak mümkün. İşte tulumba tatlısı malzemeleri ve tarifi...

1 adet tulumba tatlısı 85 kaloridir. Tulumba tatlısının şerbetini hazırlamak için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 2 yemek kaşığı limon suyu gerekiyor. Tulumba tatlısının hamurunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında 3 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı limon suyu yer alıyor. İşte tulumba tatlısı malzemeleri ve tarifi...

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için: * 2 su bardağı su * 1 çay kaşığı toz şeker * 3 adet yumurta * 1 yemek kaşığı tereyağı * Yarım çay kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı limon suyu * 3 yemek kaşığı irmik * 2,5 su bardağı un
Şerbeti için: * 3 su bardağı su * 3 su bardağı şeker * 2 yemek kaşığı limon suyu
Kızartmak için: * Ayçiçeği yağı

TULUMBA TATLISI TARİFİ

TULUMBA TATLISI TARİFİ
Şerbeti hazırlamak için su ile şekeri tencerede pişirip kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. İçine limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın. Şerbeti oda sıcaklığına gelince soğuması için buzdolabına kaldırın.
Tatlının hamurunu hazırlamak için için su, tereyağı, şeker ve tuzu ilave edip kaynatın. Ardından unu eleyin ve kaynayan karışıma ekleyin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakik kadar kısık ateşte karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
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