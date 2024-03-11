YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Tüm köy aynı yemeği yiyor! İlk olarak Selçuklu zamanı Abdal Mehmed eşine yaptırmış... 900 yıllık gelenek

    Tüm köy aynı yemeği yiyor! İlk olarak Selçuklu zamanı Abdal Mehmed eşine yaptırmış... 900 yıllık gelenek

    11.03.2024 17:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bursa'nın Kestel ilçesinde Osmanlı köyü olarak bilinen Kozluören köyünde yüzyıllardır tüm köy halkı Ramazan ayının ilk gününde aynı yemeği yiyor. 400 nüfuslu köydeki her hane ilk iftarda oruçlarını çullama ve yeşil mercimek yiyerek açıyor.

    Bursa'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta İnegöl ve Kestel ilçelerinin tam ortasında yer alan Kozluören köyünün geçmişi Selçuklu Devletinin son dönemlerine kadar dayanıyor. O dönemde yaşamış ve köyün kurucusu olarak da bilinen Abdal Mehmed ismindeki gönül erbabının savaş zamanı ve Ramazan ayının ilk günü eşi Gül Hatun'a yaptırıp tüm köye dağıttığı Çullama ve Yeşil Mercimek geleneği 900 yıldır hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Chef Gpt

    BU KÖYDE HERKES YÜZYILLARDIR RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ AYNI YEMEĞİ YİYOR

    11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 20 haneli köyün her mutafında sabah erken saatten itibaren bu iki yemek hazırlanıyor.

    İftar vakti yaklaştığında ise tüm ocaklardan pişen geleneksel iki yemeğin kokusu geliyor.

    Önce elde açılan yufkalar bir tepsiye baklava gibi dizilip üzerine tercihe göre pişirilen beyaz yada kırmızı etler dökülüyor.

    Daha sonra tereyağı eritilerek hazırlanan soslar dökülerek çullama denilen yemek iftar sofralarına servis ediliyor.

    Ramazan'ın birinci gününde her evde pişirilen çullama ve yeşil mercimek iftarda afiyetle yeniyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Oruç Bursa Kestel iftar
    En Çok Okunan Haberler
    İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

    İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

    Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

    Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

    Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

    Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

    11 aydır bunu bekliyorlardı! Dükkanların önünde sıraya girdiler

    11 aydır bunu bekliyorlardı! Dükkanların önünde sıraya girdiler

    Sahur - iftar arası 13 saat! Ramazanda nasıl beslenmeli?

    Sahur - iftar arası 13 saat! Ramazanda nasıl beslenmeli?

    İftara ne pişirsem? Ramazan'ın 1. günü iftar menüsü!

    İftara ne pişirsem? Ramazan'ın 1. günü iftar menüsü!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

    Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

    Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.