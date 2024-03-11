Tüm köy aynı yemeği yiyor! İlk olarak Selçuklu zamanı Abdal Mehmed eşine yaptırmış... 900 yıllık gelenek

Bursa'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta İnegöl ve Kestel ilçelerinin tam ortasında yer alan Kozluören köyünün geçmişi Selçuklu Devletinin son dönemlerine kadar dayanıyor. O dönemde yaşamış ve köyün kurucusu olarak da bilinen Abdal Mehmed ismindeki gönül erbabının savaş zamanı ve Ramazan ayının ilk günü eşi Gül Hatun'a yaptırıp tüm köye dağıttığı Çullama ve Yeşil Mercimek geleneği 900 yıldır hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

