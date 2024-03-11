Tüm köy aynı yemeği yiyor! İlk olarak Selçuklu zamanı Abdal Mehmed eşine yaptırmış... 900 yıllık gelenek

Bursa'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta İnegöl ve Kestel ilçelerinin tam ortasında yer alan Kozluören köyünün geçmişi Selçuklu Devletinin son dönemlerine kadar dayanıyor. O dönemde yaşamış ve köyün kurucusu olarak da bilinen Abdal Mehmed ismindeki gönül erbabının savaş zamanı ve Ramazan ayının ilk günü eşi Gül Hatun'a yaptırıp tüm köye dağıttığı Çullama ve Yeşil Mercimek geleneği 900 yıldır hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.
11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 20 haneli köyün her mutafında sabah erken saatten itibaren bu iki yemek hazırlanıyor.
İftar vakti yaklaştığında ise tüm ocaklardan pişen geleneksel iki yemeğin kokusu geliyor.
Önce elde açılan yufkalar bir tepsiye baklava gibi dizilip üzerine tercihe göre pişirilen beyaz yada kırmızı etler dökülüyor.
Daha sonra tereyağı eritilerek hazırlanan soslar dökülerek çullama denilen yemek iftar sofralarına servis ediliyor.
Ramazan'ın birinci gününde her evde pişirilen çullama ve yeşil mercimek iftarda afiyetle yeniyor.