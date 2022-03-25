Turistler soğuk havalara aldırmadan Mardin’e akın etti! Ziyaretçilerle dolup taştı

Bu yıl bahar ayları Mardin’de kış mevsimini aratmıyor. Tarih, kültür ve inanç mozaiği olan Mardin soğuk havalarda da ziyaretçi akınına uğruyor. Kasimiye, Zinciriye medreseleri ve Ulu Cami gibi birçok tarihi yapı gelen turistlerle dolup taşıyor.

"MARDİN AYRI BİR DÜNYA"

Adana’dan grup olarak geldiklerini belirten Dr. Leyla Sağlamtimur, ”Biz Mardin’i çok merak ediyorduk. Daha önce gelen arkadaşlarımız mutlaka görmemiz gereken bir yer olduğunu söyledi. Medeniyetler şehri ve kültürlerin buluştuğu bir şehir dediler. Onun üzerine bizde organizasyonumuzu yaptık. Kara kış demeden geldik. Şu anda eski Mardin’i geziyoruz. Her taraf çok güzel tarihi taş binalar ve tarihin korunması çok güzel bir şey. Aynı zamanda bakımlı ve düzenli bir şehir” dedi.

Merdivenlerin kendilerini çok yorduğunu belirten Dr. Sağlamtimur, “Yaşlılar haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz bu gezide biraz yorulduk. Merdivenleriniz bizi çok yordu. Onun dışında her şey çok güzel. Kasimiye ve Zinciriye medreselerini, Kırklar ve Protestan kiliselerini gördük. Şu anda Ulu Cami’deyiz. Ulu Cami’de de özellikle dualarımızı etmek istedik. Onun için buradayız” diye konuştu.

Ramazan ayı öncesinde burayı ziyaret etmek istediklerini belirten Hayırlı Akça, ”Buranın çok güzel bir kültür şehri olduğunu gördük. En önemlisi Zinciriye Medresesi’ni çok beğendik. Burada astronominin, robotların ilk kez El-Cezeri tarafından tasarlandığını gördük. Mardin bir dünya şehri.” ifadelerini kullandı.