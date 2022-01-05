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'Türk lokumu' Winnie! Paylaşımı olay oldu

05.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Winnie Harlo, kamera karşısına geçti. Birbirinden renkli pozlar veren Winnie’nin düştüğü not dikkat çekti.

Winnie Harlow, Dubai’de kamera karşısına geçti. Renkli elbisesiyle birbirinden özel pozlar veren model, karenin altına, “Türk kumaşları içinde işte bir Türk lokumu” diye yazarak, mavi kalp emojisi bıraktı.

TÜRK LOKUMU!

Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kanadalı top model Winnie Harlow, farklılığıyla ilgili yaşadıklarını şöye anlatmıştı:
"Vitiligo’nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok önyargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı. Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm.
Harlow'un hastalığı vitiligo, pigment kaybına bağlı deride beyaz, yama tarzında lekelerle giden bir deri hastalığı. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar, genital bölgeler.
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