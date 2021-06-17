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  4. Türk takipçileri yorum yağdırdı! Kim Kardashian’ın kıyafeti akıllara Camdaki Kız’ın Nalan’ını getirdi

Türk takipçileri yorum yağdırdı! Kim Kardashian’ın kıyafeti akıllara Camdaki Kız’ın Nalan’ını getirdi

17.06.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en popüler ismi Kim Kardashian, televizyon yıldızı olduktan sonra farklı sektörlerde de iş yapmaya başladı. Kim Kardashian’ın en başarılı markası ise korse üreten Skims oldu. Televizyon yıldızı yeni korse tasarımını sosyal medyada paylaşınca, Türk takipçilerinin aklına Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı geldi.

Hem dünyaca ünlü bir televizyon yıldızı hem de başarılı bir iş kadını olan Kim Kardashian, kendi tasarladığı korseleri sattığı Skims markasının yeni ürünlerinden birini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kim Kardashian yeni korse tasarımını görücüye çıkardı. Kim Kardashian'ın ilginç tasarımı ise Türk takipçilerinin aklına Camdaki Kız dizisindeki Nalan'ın korsesini getirdi.

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KİM KARDASHİAN İÇİN HAYAT DEVAM EDİYOR

Kim Kardashian, Kanye West'le boşanma aşamasında olmasına rağmen hayatına devam ediyor. Kendini işine veren Kim Kardashian markasına ait yeni ürünlerinin tanıtımını da kendisi yapıyor.

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Çıkardığı korse tasarımlarıyla paraya para demeyen Kardashian'ın son tasarımı ise bir hayli ilginç. Yeşil ve siyah rengin birleşiminden oluşan korsenin bir ucu giyen kişinin cinsel organını kapatıyor.

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

AKILLARA CAMDAKİ KIZ DİZİSİ GELDİ

Sıra dışı bir tasarımı olan korseye ise en çok Türk kullanıcılar ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları Kim Kardashian'ın korsesini, Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın annesi tarafından bekaretini koruması için giydirdiği korseye benzetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Camdaki Kız dizisi
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