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  4. Türkan Şoray'a kural bozduran film!

Türkan Şoray'a kural bozduran film!

13.04.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz?

Geçmişten bugüne magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinin, eski manşetlerini sizler için derledik. Her dönem adından söz ettirmeyi başaran magazin dünyasının ünlü isimleri, o dönemde de farklı değildi.

Magazin dünyasının geçmişine birlikte göz atalım...

Bir zamanlar magazin dünyası

Hülya Avşar , 1985 yılındaki sevgilisi Osman Hattat ile birlikte.

Hülya Avşar , 1985 yılındaki sevgilisi Osman Hattat ile birlikte.

Yıl 1990. Bir silahlı saldırıya uğrayan Bülent Ersoy, iyileşmişti ancak bu kez de böbreğinde sorunlar vardı. Bu fotoğraf, Ersoy böbrek ameliyatına giderken çekildi.

Yıl 1990. Bir silahlı saldırıya uğrayan Bülent Ersoy, iyileşmişti ancak bu kez de böbreğinde sorunlar vardı. Bu fotoğraf, Ersoy böbrek ameliyatına giderken çekildi.

Ersoy, 1997'de Cem Adler ile nişanlandı. Bu poz da sonradan yolları ayrılan çiftin mutlu gününden.

Ersoy, 1997'de Cem Adler ile nişanlandı. Bu poz da sonradan yolları ayrılan çiftin mutlu gününden.

Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşuyor.

Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşuyor.

1991'de Demet Akalın çiçeği burnunda bir mankendi.

1991'de Demet Akalın çiçeği burnunda bir mankendi.
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Türkan Şoray
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