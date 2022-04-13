Türkan Şoray'a kural bozduran film!

Geçmişten bugüne magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinin, eski manşetlerini sizler için derledik. Her dönem adından söz ettirmeyi başaran magazin dünyasının ünlü isimleri, o dönemde de farklı değildi. Magazin dünyasının geçmişine birlikte göz atalım...

Bir zamanlar magazin dünyası

Hülya Avşar , 1985 yılındaki sevgilisi Osman Hattat ile birlikte.

Yıl 1990. Bir silahlı saldırıya uğrayan Bülent Ersoy, iyileşmişti ancak bu kez de böbreğinde sorunlar vardı. Bu fotoğraf, Ersoy böbrek ameliyatına giderken çekildi.

Ersoy, 1997'de Cem Adler ile nişanlandı. Bu poz da sonradan yolları ayrılan çiftin mutlu gününden.

Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşuyor.