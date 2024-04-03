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  4. Türker İnanoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu... Ünlü isimler duygularını paylaştı

Türker İnanoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu... Ünlü isimler duygularını paylaştı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 10:44
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Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun yaşamını yitirmesi sanat camiasını yasa boğdu. Yolu bir şekilde İnanoğlu'yla kesişen ünlü isimler ölüm haberini alır almaz sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının 88 yaşındaki ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırılmıştı. İnanoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Bu acı haberi alan ailesi, tüm dostları ve sanat camiası hüzne boğuldu. Ünlü isimlerden Türker İnanoğlu paylaşımı geldi. İşte o paylaşımlar...

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ÜNLÜ İSİMLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

GÜL SUNAL

"Uzun yıllar sinemaya emek vermiş. Sevgili dostumuz Türker İnanoğlu’nun hayatını kaybettiğini duydum... Çok üzgünüm."

TÜRKAN ŞORAY

"En yakın dostum, arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım... Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm... Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin."

HÜLYA KOÇYİĞİT

“Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle ‘Bay Sinema’… Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün... Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Ünivsetistesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara… Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.” 

TARKAN

"Türk sinemasının duayeni, dahisi ve tv sektöründeki yapımlarıyla türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu’nun vefatına çok üzüldüm. Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiçbir zaman unutmadım, unutamam. Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker abi. Türk sinemasına ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın…"

EROL EVGİN

"Türk sinema ve televizyon dünyamızın duayeni, değerli dostum Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yapımcı, yönetmen, senarist olarak ömrünü sanata adamış, Türker İnanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

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