Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamanın İngiltere'deki hayatından daha ucuza denk geldiğini fark etti! 1 ay boyunca otelde yaşayacak

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Josh Kerr, TikTok'tan 48 bini yakın takipçisiyle İngiltere'deki evinden Türkiye'deki 5 yıldızlı bir otele taşındığını açıkladı. Bunun Birleşik Krallık'taki ev hayatından daha uyguna mâl olduğunu dile getiren Kerr, Manchester'daki dairesi için kira ve faturalar dahil olmak üzere 950 sterlin (yaklaşık 36 bin 932 TL) ödediğini dile getirdi. Kerr, 28 gününü Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde geçirdiğinde ise maliyetinin 944 sterlin (36 bin 693 TL) olacağını ifade etti. Kerr'in videosu 24 satten kısa bir sürede sosyal medyada gündem yaratarak bir milyondan fazla izlenme elde etti.
TikTok'tan yaptığı paylaşımda Kerr, "Komik değilim ama kiram, faturalarım ve belediye vergilerim için 950 sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir sürü eğlence var. İngilere'de ne yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de strateji uzmanı olarak çalıştığı işine Türkiye'de kaldığı 5 yıldızlı otelden devam edeceğini dile getiren Kerr, "Yurtdışında çalışmama olanak tanıyan iş yerim sayesinde sahip olduğum avantajlardan birini kullanıyorum. Günlük çalışma programım hala aynı görünüyor. Türkiye ve İngiltere arasındaki saat farkı sadece üç saat, umarım İngiltere saatiyle 17:00'de (burada 20:00) kimse arama yapmaz. Otelde Wi-Fi var ve bu da kompleksin hemen hemen her yerinde çalışıyor, yani gerçekten istersem havuz kenarındaki bir şezlongda çalışabilirim anlamına geliyor. Özel görüşmeler ve toplantılar için bir masa bulunuyor. Ancak ben tüm günümü güneşlenerek geçirmeyi planlıyorum" dedi.
Cumartesi günü otele giriş yapan Kerr, hafta sonunu havuz kenarında uzanarak ve 'antik kalıntılarla çevrili' 'güzel' bir yer olarak tanımladığı yakındaki Side kenti de dahil olmak üzere bölgeyi keşfederek geçirdi.
MailOnline Travel'a konuşan Kerr, "Bunu yaptığıma gerçekten inanamıyorum. Yurt dışında her şey dahil programda yaşamanın evden daha ucuz olup olmayacağını pek çok kişi merak ediyordu. Öyle olduğu ortaya çıktı. Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım hepsinin tatilde olması yüzünden" ifadelerini kullandı.