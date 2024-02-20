Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamanın İngiltere'deki hayatından daha ucuza denk geldiğini fark etti! 1 ay boyunca otelde yaşayacak

İngiltere'de strateji uzmanı olarak çalıştığı işine Türkiye'de kaldığı 5 yıldızlı otelden devam edeceğini dile getiren Kerr, "Yurtdışında çalışmama olanak tanıyan iş yerim sayesinde sahip olduğum avantajlardan birini kullanıyorum. Günlük çalışma programım hala aynı görünüyor. Türkiye ve İngiltere arasındaki saat farkı sadece üç saat, umarım İngiltere saatiyle 17:00'de (burada 20:00) kimse arama yapmaz. Otelde Wi-Fi var ve bu da kompleksin hemen hemen her yerinde çalışıyor, yani gerçekten istersem havuz kenarındaki bir şezlongda çalışabilirim anlamına geliyor. Özel görüşmeler ve toplantılar için bir masa bulunuyor. Ancak ben tüm günümü güneşlenerek geçirmeyi planlıyorum" dedi.