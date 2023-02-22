Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Türkiye’de hayatını kaybeden Meksikalı arama-kurtarma köpeği Proteo unutulmadı! Türkiye’ye heykeli dikilecek

Türkiye’de hayatını kaybeden Meksikalı arama-kurtarma köpeği Proteo unutulmadı! Türkiye’ye heykeli dikilecek

22.02.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibiyle Adıyaman'da görev yaparken yaşamını yitiren "Proteo" adlı kahraman köpeğin heykeli, İstanbul Sarıyer'deki bir parka dikilecek.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi.Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Meksikalı yardım ekibiyle geldiği Adıyaman'daki çalışmalar sırasında ölen arama-kurtarma köpeği 'Proteo'nun parka heykelinin dikileceğini açıkladı.

'PROTEO'YA VEFA BORCUMUZ VAR'

1

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Dayanışma 2011 yılındaki gibi uluslararası bir boyuta taşındı. Van depremi sonrasında, Miyazaki'nin adını bu parka verirken ailesinden ve Japon devletinden izin aldık. Vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için binlerce kilometre uzaktan gelen, vefa borcumuz olan isimlerden biri de arama-kurtarma köpeği Proteo. O bir asker olduğu için Meksika Ordusu'nun izniyle, parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz" dedi.

'İYİ BİR ASKER OLARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ'

2

Depremde hayatını kaybedenler için taziye dilekleri ifade eden Meksika İstanbul Başkonsolosu Maria İsabel Armida Limon ise, "Proteo yalnızca bir köpek değil, bir askerdi. Hayatı boyunca kışlada yaşadı, emirlere itaat etti. Aldığı son emir, Türkiye'ye yardım için 20 saatlik bir uçak yolculuğu yapmaktı. İyi bir asker olarak görevini yerine getirdi, korkunç depremde askeri timi ve diğer kurtarıcılarıyla beraber insanların enkaz altından çıkarılmasına yardım etti. Bugün tüm kurtarma ekibine ve hepsinin başarılarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tören Atsushi Miyazaki'nin parkta bulunan heykeline karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

ADIYAMANLILAR DA UNUTMADI

3

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan ve 3 kişinin enkazdan sağ çıkmasında etkin rol oynadıktan sonra ölen 'Proteo' isimli eğitimli köpeği Adıyamanlılar unutmadı.

4

Meksika ekibi ile aynı okulun bahçesinde ADAF çadırında kalan İrfan Çakılkaya, Proteo'nun enkazdan insanları kurtardıktan sonra kampa geldiğinde de okul bahçesinde depremzede çocuklarla top oynadığını söyledi. Deprem bölgesinde Meksikalı ekibin çalışmalarını anlaruan Çakılkaya, “Türkiye geneli büyük bir deprem yaşadık. Allah razı olsun Meksikalı kardeşlerimiz geldi eğitilmiş köpekleriyle beraber burada bize yardımcı olmaya geldiler. Öyle canlar çıkardılar ki, ölü de olsa canlı da olsa çıkardılar. Burada köpek hastalandı, öldü. O köpekler kendi ekipleriyle beraber burada çocuklarla beraber top oynuyorlardı. Çocuklar köpekleri seviyorlardı. Yeri geldiğinde biz de Meksikalı kardeşlerimizin bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağız." dedi (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Gizemli top’ paniği! Sahil kapatıldı, polisler harekete geçti

‘Gizemli top’ paniği! Sahil kapatıldı, polisler harekete geçti

Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi

Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi

Fenomen isim depremde ölen arkadaşlarıyla fotoğrafını gösterip...

Fenomen isim depremde ölen arkadaşlarıyla fotoğrafını gösterip...

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.