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  4. Türkiye'deki deprem çevre ülkeleri de etkiledi! Lübnan ve Suriye'den de hissedildi... Çok sayıda bina yıkıldı

Türkiye'deki deprem çevre ülkeleri de etkiledi! Lübnan ve Suriye'den de hissedildi... Çok sayıda bina yıkıldı

06.02.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen deprem başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Türkiye’deki depremin İsrail, Kıbrıs Lübnan ve Suriye’den de hissedildiği belirtildi. İlk raporlara göre Suriye'de 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da da hissedilen deprem Suriye’den de şiddetli bir şekilde hissedildi. Suriye'deki devlet medyası, Halep ve Hama'da bazı binaların çöktüğünü bildirdi.

İnsani yardım grubu Suriye Sivil Savunma, "kuzeybatı bölgelerindeki birkaç konut binasının çökmesi" hakkında tweet attı ve artçı sarsıntılar sırasında insanların hala "enkaz altında kaldığını" söyledi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Suriye Sivil Savunma ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için olağanüstü hal ilan ediyor." ifadelerine yer verildi. Suriye'de enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

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Suriye'de Strep Haber Ajansı, İdlib kırsalındaki Harem kasabasında çok sayıda yaralının kurtarıldığını bildirdi ve harap olmuş mülklerin görüntülerini yayınladı. Deprem, Lübnan'daki sakinleri yataklarından sarstı ve binaları yaklaşık 40 saniye salladı. Beyrut'ta yaşayan pek çok kişi evlerini terk ederek sokaklara döküldü veya arabalarıyla binalardan uzaklaştı. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

16 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

HARİTA2

Depremin büyüklüğünü 7.8 olarak duyuran USGS'nin yayımladığı haritaya göre, deprem Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak, İran, Suudi Arabistan, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'da hissedildi. USGS'nin haritasındaki kırmızı ve sarı bölgeler, depremin en şiddetli şekilde hissedildiği ve en çok yıkımın bildirildiği yerleri gösteriyor.

SURİYE'DEN GÖRÜNTÜLER...

AA-20230206-30184852-30184845-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184845-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184846-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184846-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184847-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184847-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184848-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184848-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184849-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI

AA-20230206-30184852-30184849-KAHRAMANMARAS_DEPREMI_SURIYEDE_GUCLU_BIR_SEKILDE_HISSEDILDI
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deprem

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