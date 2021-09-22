Türkiye'nin Adriana Lima'sıydı! Survivor Fatmagül bakın şimdi ne yapıyor

Survivor Ünlüler-Gönüller'e güzelliğiyle damga vuran Fatmagül Fakı, bir dönem dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle adından söz ettiriyordu. 31 yaşındaki Fakı, yarışmadan sonra oyunculuk ve sunuculuk yapmıştı ancak Kerem Lafçı ile evlendikten sonra ekranlarda görülmedi. Sosyal medyada aktif olan Fakı, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.