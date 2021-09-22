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  4. Türkiye'nin Adriana Lima'sıydı! Survivor Fatmagül bakın şimdi ne yapıyor

Türkiye'nin Adriana Lima'sıydı! Survivor Fatmagül bakın şimdi ne yapıyor

22.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı yarışma programı Survivor'da Adriana Lima'ya benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Kerem Lafçı ile dünyaevine girdikten sonra sessizliğe gömülen Fakı, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Survivor Ünlüler-Gönüller'e güzelliğiyle damga vuran Fatmagül Fakı, bir dönem dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle adından söz ettiriyordu. 31 yaşındaki Fakı, yarışmadan sonra oyunculuk ve sunuculuk yapmıştı ancak Kerem Lafçı ile evlendikten sonra ekranlarda görülmedi. Sosyal medyada aktif olan Fakı, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Fatmagül Fakı son hali:

Türkiye'nin Adriana Lima'sı olarak bilinen Fatmagül Fakı, 3 Şubat 1990 tarihinde Konya'da doğdu.
Polis bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olan Fakı, Hatay'da büyüdü.
Sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Fakı, Dr. Oktay Duran Anadolu Teknik Lisesi’nde okudu.
Üniversite eğitimini, İstanbul Aydın üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı.
Üniversiteden sonra Türk Hava Yolları'nın sınavlarına girdi ve hosteslik yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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