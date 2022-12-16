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Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Flash TV'nin vazgeçilmez ismi Yalçın Çakır'ı görenler tanıyamadı

16.12.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye onu Flash Tv ekranlarında yaptığı programla tanındı, hafızalarda Yalçın abi olarak yer edindi... 25 yıl boyunca çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ünlü gazeteci Yalçın Çakır, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Uzun yıllar sonra ortaya çıkan Çakır'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Türkiye'de reality şov programlarının ünlü sunucularından biri olan Yalçın Çakır'ın son hali hayli merak ediliyor. Yıllar aradan sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın hayli yaşlandığı görüldü.

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GÖRENLER TANIYAMADI

Flash TV ekranlarında izleyiciyle buluşan programı ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yalçın Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

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2018'DE TELEVİZYONU BIRAKTI

2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar Flash TV'de ana haber bülteni sunan ve sonrasında 25 yıldır çalıştığı Flash TV'den ayrılarak, kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality programı için Beyaz TV ile anlaşan ve 27 Şubat 2017'de Beyaz TV'de Yalçın Abi adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurdu.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

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Ahu Tuğba

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Mustafa Ceceli

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Anahtar Kelimeler:
Flash TV sosyal medya

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