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  4. Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt estetikte annesinden geride kalmıyor

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt estetikte annesinden geride kalmıyor

17.11.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme “Küçük Ceylan” olarak damga vuran türkücü Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlar ile sık sık gündeme geliyor. Bambaşka biri haline gelen Ceylan’ın kızı da kendisi gibi estetik konusunda çok cesur davranıyor.

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan Türkücü Ceylan, yaptırdığı estetik operasyonları ile bambaşka birine dönüştü. Annesi Ceylan’ı örnek alan Melodi Bozkurt’ta genç yaşına rağmen yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

ESTETİKTE HIZLARINA YETİŞİLMİYOR

Küçük Ceylan olarak sahnelere çıkan Türkücü Ceylan, artık 47 yaşında. Boyu kadar kızı olan Ceylan, son dönemde değişimiyle gündemden düşmüyor.
Ceylan’ın kızı Melodi de annesinden geri kalmıyor.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.
Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor.
Yeni klibi için imajını yenileyen Ceylan'ın değişimi konuşulurken, kızı Melodi Bozkurt’un değişimini gören şaşkınlığını gizlemeyedi.
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