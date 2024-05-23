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  4. SON DAKİKA | Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı... MSB duyurdu! Tuğgenerel emekliliğe sevk edildi

SON DAKİKA | Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı... MSB duyurdu! Tuğgenerel emekliliğe sevk edildi

23.05.2024 12:07
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. "Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır" denilen açıklamada "Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı... MSB duyurdu! Tuğgenerel emekliliğe sevk edildi

Son dakika haberi: MSB'den Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir." denildi. (İHA)

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir.

Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye msb
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