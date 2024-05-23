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  4. Günlük 5 bin lira kazandığını söylemişti! O işçiler kaçak çıktı: Sınır dışı edilecekler

Günlük 5 bin lira kazandığını söylemişti! O işçiler kaçak çıktı: Sınır dışı edilecekler

23.05.2024 13:06
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Geçtiğimiz günlerde günlük kazançlarıyla gündem olan Senegalli çay işçileri için kötü haber geldi. Bölge halkının da sevdiği ve çalışkanlıklarıyla dikkat çeken Senegalliler günde 5 bin lira kazandıklarını açıklamıştı. O işçilerin kaçak olduğu ve sınır dışı edileceği belirtildi. İşçilerden Süleyman Akbay, "Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Artık Of’luyum” ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı işçiler, yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı. Ancak Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi.

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GÜNLÜK ÜCRETLERİ EN AZ 2 BİN TL

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi. Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı.

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SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul’a gönderilerek, buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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"ARTIK OF'LUYUM" DEMİŞTİ

Trabzon’un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek, “İlk yılımda Of’ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye’de ilk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Senegal’den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim. Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal’den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of’luyum” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

A4Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Trabzon Çay Senegal
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