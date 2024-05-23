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  4. Muhtarın satın aldığı dairenin kapısına duvar ördüler! Müteahhidin saldırısına uğradı 'Değeri 500 bin TL'yken 110 bin TL'ye aldı' Arbedede tapu senedi de parçalandı

Muhtarın satın aldığı dairenin kapısına duvar ördüler! Müteahhidin saldırısına uğradı 'Değeri 500 bin TL'yken 110 bin TL'ye aldı' Arbedede tapu senedi de parçalandı

23.05.2024 13:09
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Adana’da müteahhit, kendisine karşılıksız çek verdiğini iddia ettiği kişinin satın aldığı ve sonra muhtara devrettiği apartman dairesinin kapısına tuğla ve sıvayla duvar ördü. Tapulu dairesine girmek için çekiçle duvarı kırmaya çalışan muhtar, müteahhit ve yakınlarının saldırısına uğradı. Müteahhit "Dairenin gerçek değeri 500 bin TL'yken 110 bin TL'ye alıyor. Bana 'Ben burayı alacağım' dediğinde ‘Burası sorunlu, beni çarptılar, almayın' dedim" dedi. Arbedede muhtarın tapu senedi de parçalandı.

Muhtarın satın aldığı dairenin kapısına duvar ördüler! Müteahhidin saldırısına uğradı 'Değeri 500 bin TL'yken 110 bin TL'ye aldı' Arbedede tapu senedi de parçalandı

Olay, dün Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Halil Karadağlı, (52) 5 yıl önce emlakçı aracılığıyla inşaat aşamasındaki bir apartmandan daire satın aldı. Geçen yıl binadaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Tapulu dairesinde kendisinden habersiz bir kişinin oturduğunu öğrenen Karadağlı, apartmana gitti. Dairede oturan O.T., müteahhit Abdullah Kapan’ın (46) kendisine kiraya verdiğini bildirdi. Karadağlı'nın açtığı davanın ardından dairedeki kişi, 10 ay sonra tahliye edildi. Yeniden dairesine giden Karadağlı, kapıya müteahhit Kapan tarafından duvar örüldüğünü gördü. Kapıyı çekiçle kırmaya çalışan Karadağlı, müteahhit ile yakınlarının saldırısına uğradı. Karadağlı, çıkan arbedede tartaklandı.

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DAİRESİNDE 10 AY KİRACI OTURDU

Satın aldığı dairenin ihtilaflı bir daire olduğunu bilmediğini iddia eden Karadağlı, “Emlakçıya güvenmedim, tapuyu istedim. Tapuyu devrettiler, paralarını da verdim. Abdullah Kapan'ın da inşaatta müteahhit olduğunu bilmiyordum. Önceden gelip daireye baktık. Benden önce O.T. adına elektrik aboneliği alınmış. Burada 10 aydan fazla oturdu. 2-3 gün önce burayı boşalttı. Daireyi boşalttıktan sonra daireye geldim ama kapının duvar olduğunu gördüm. Tekrar şikayetçi oldum” dedi.

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'BURASI SORUNLU, ALMAYIN DEDİM'

Müteahhit Abdullah Kapan ise Karadağlı’nın daireyle ilgili anlaşmazlıkları bilmesine rağmen piyasa fiyatından daha ucuza satıldığı için aldığını öne sürdü. Karadağlı ile uzun süre tartışan Kapan, “Ben sana daha önce ‘Alma’ dedim. Dairenin gerçek değeri 5 yıl önce 500 bin lirayken 110 bin liraya alıyor. Kendisi bana 'Ben burayı alacağım' dediğinde ‘Burası sorunlu, beni çarptılar, almayın’ dedim. Çek aldım, karşılıksız çıktı. Dava açtım, hala devam ediyor. Benzer durumda başka daireler de var. Şimdi biz her geleni uyarıyoruz ‘Buradan ev almayın’ diye” ifadelerini kullandı.

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Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Kapan ile Karadağlı daha sonra bölgeden uzaklaştı. Arbede sırasında elindeki tapu senedi de parçalanan Karadağlı, polise giderek şikayetçi oldu. (DHA)

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_57725 (9)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit Adana daire
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