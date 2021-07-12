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Tutunamayanlar dizisi neden bitti? Tutunamayanlar başlayacak mı?

12.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutunamayanlar dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmış ve koronavirüsün patlak vermesiyle yayın hayatına çevrimiçi olarak devam etmişti. Haziran 2020'de son kez izleyicilerle buluşan dizi final yapmamıştı. "Tutunamayanlar dizisi neden bitti?" , "Tutunamayanlar başlayacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Neden Film ve İstanbul Medya Akademisi imzalı "Tutunamayanlar" dizisi final yapmadan ekran önünden ayrıldığı için seyircileri tarafından araştırılıyor. Seyirciler "Tutunamayanlar dizisi neden bitti?" , "Tutunamayanlar başlayacak mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Tutunamayanlar dizisi başlayacak mı?

Absürt komedi türündeki Tutunamayanlar dizisi 7 Ocak 2020'de yayınlanmaya başlamıştı. Ancak koronavirüsün başlaması nedeniyle birçok dizi gibi yayın hayatına "Tutunamayanlar" da ara vermek zorunda kalmıştı.
Tutunamayanlar dizisi seyircilerle bir süre çevrimiçi olarak buluştu. Ancak söz konusu dizi 2 Haziran 2020 günü ekranlardan çekildi.
Dizinin yönetmenliği ve senaristliği Osman Nail Doğan'a ait. Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosunda ise Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu yer alıyor.
Tutunamayanlar dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu. Konuya ilişkin dizinin yapımcısından ve başrol oyuncusu Doğu Demirkol'dan açıklama gelmişti.
Doğu Demirkol Tutunamayanlar dizisinde bir daha rol almayacağını açıkladı. Dizinin yapımcısı ise reyting almayan dizinin çekimlerine devam edilmeyeceğini açıklamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Doğu Demirkol
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