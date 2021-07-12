Tutunamayanlar dizisi neden bitti? Tutunamayanlar başlayacak mı?

Neden Film ve İstanbul Medya Akademisi imzalı "Tutunamayanlar" dizisi final yapmadan ekran önünden ayrıldığı için seyircileri tarafından araştırılıyor. Seyirciler "Tutunamayanlar dizisi neden bitti?" , "Tutunamayanlar başlayacak mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Tutunamayanlar dizisi başlayacak mı?

Absürt komedi türündeki Tutunamayanlar dizisi 7 Ocak 2020'de yayınlanmaya başlamıştı. Ancak koronavirüsün başlaması nedeniyle birçok dizi gibi yayın hayatına "Tutunamayanlar" da ara vermek zorunda kalmıştı.

Tutunamayanlar dizisi seyircilerle bir süre çevrimiçi olarak buluştu. Ancak söz konusu dizi 2 Haziran 2020 günü ekranlardan çekildi.

Dizinin yönetmenliği ve senaristliği Osman Nail Doğan'a ait. Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosunda ise Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu yer alıyor.

Tutunamayanlar dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu. Konuya ilişkin dizinin yapımcısından ve başrol oyuncusu Doğu Demirkol'dan açıklama gelmişti.