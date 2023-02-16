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  4. Uğurcan Çakır Basel galibiyetinin ardından konuştu: Hayatımın en zor maçıydı!

Uğurcan Çakır Basel galibiyetinin ardından konuştu: Hayatımın en zor maçıydı!

16.02.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk mücadelesinde İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 1-0 mağlup ederken, bordo-mavililerin tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çakır yaptığı açıklamada "Trabzonspor formasıyla burada 150'ye yakın maç oynadım. İlk defa bu kadar duygulandım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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UEFA Konferans Ligi'nde alınan 1-0'lık Basel galibiyetiyle, yaşanan deprem felaketi sonrası ülkeye az da olsa moral veren Trabzonspor'da kaptan Uğucan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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"Milletimizin başı sağolsun" sözleriyle konuşmasına başlayan tecrübeli file bekçisi, şu ifadeleri kullandı.

"İLK GÜNLER ÇOK ZOR GEÇTİ"

"İLK GÜNLER ÇOK ZOR GEÇTİ"

 "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir afet yaşadık. İlk günler çok zor geçti. Gece gündüz karıştı, uyuyamadık. Çok üzüldük. Hepsi bizim canımızdı."

"HAYATIMIN EN ZOR MAÇI" 

"HAYATIMIN EN ZOR MAÇI" 

"Orada olanların yaralarını sarmaya bütün ülke olarak çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Zor günler. Bugün hayatımın en zor maçlarından birini oynadım. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Bugün burada zorunluluktan bir maç oynadık. Aklımız, yüreğimiz oradaydı."

"150'YE YAKIN MAÇ OYNADIM..." 

"150'YE YAKIN MAÇ OYNADIM..." 

"Trabzonspor formasıyla burada 150'ye yakın maç oynadım. İlk defa bu kadar duygulandım. Ülkenin her yerinden gelen kardeşlerimiz vardı tribünde."

"MOTİVE OLMAK ZORDU"

"MOTİVE OLMAK ZORDU"

"Nasıl beraber olduğumuzu gösterdik. Allah nasip etti, futbol oynuyoruz. Bu maça motive olmak zordu."

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Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika basel UEFA s lig iyet

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