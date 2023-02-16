Uğurcan Çakır Basel galibiyetinin ardından konuştu: Hayatımın en zor maçıydı!

"HAYATIMIN EN ZOR MAÇI"

"Orada olanların yaralarını sarmaya bütün ülke olarak çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Zor günler. Bugün hayatımın en zor maçlarından birini oynadım. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Bugün burada zorunluluktan bir maç oynadık. Aklımız, yüreğimiz oradaydı."