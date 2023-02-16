MAÇ SONUCU: Türkiye tek renk! Trabzonspor, Basel'i devirdi ve rövanş öncesi avantajı kaptı! Tribünlerdeki görüntüler geceye damga vurdu...

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından ülkemizde profesyonel futbol müsabakaları ertelenmişti. Ancak Trabzonspor, kurallar gereği oynamak zorunda olduğu maçta UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk müsabakasında Basel ile karşı karşıya geldi. Gece boyunca tribünlerde birlik beraberlik mesajlarının verildiği karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Jens Stryger Larsen kaydetti. Bu skorun ardından Trabzonspor, rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te İsviçre'de oynanacak.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi. Görevlinin kaskında ise Türkiye'ye yardımcı olan ülkelerin bayrakları yer aldı.

"BURADA!"

Trabzonspor; maç öncesinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istemişti. Söz konusu kentlerin plaka kodları olan 1, 2, 21, 27, 31, 44, 46, 63, 79 ve 80'nci dakikalarda taraftarlar hep bir ağızdan o illerin adını haykırarak 'burada' şeklinde tezahürat yaptı.

DAKİKA 4:17: "TÜRKİYE ÜŞÜME, TRABZON SENİNLE!"

Acı depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'nin dakikası ve saati skorbordda belirdiğinde ise 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratı yapıldı.

MAXI GOMEZ TEHLİKE YARATTI

Trabzonspor, 12. dakikada etkili geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxi Gomez, dar açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uruguaylı yıldız, meşin yuvarlağı içeriye çevirmek isterken savunma araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

ÖNCE EREN SONRA ABDÜLKADİR ANCAK GOL YOK!

Karşılaşmanın 21. dakikasında bordo - mavililer çok tehlikeli geldi. Yakalanan hızlı hücum fırsatında orta alanda topla buluşan Abdülkadir Ömür, sol kanattan savunma arkasına sarkan Eren Elmalı'yı gördü. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahası içine kadar giren Elmalı'nın şutu kaleci Hitz'den döndü. Dönen topa Abdülkadir Ömür'ün yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

TREZEGUET, NET FIRSATI KAÇIRDI

Müsabakanın 31. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, ceza sahası içindeki Mahmoud Trezeguet'yi gördü. Uruguaylı futbolcunun ortasına gelişine tek vuruş yapan Trezeguet'nin müsait pozisyondaki şutu kalecinin üstüne gitti.

BAKASETAS'IN ŞUTUNU KALECİ ÇIKARDI

İlk yarıda oldukça etkili bir performans sergileyen Trabzonspor, 39. dakikada bir kez daha kaleyi yokladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Hitz güçlükle çeldi.

LARSEN YAZDI: 1-0!

İkinci devrede de oyununu sürdüren Trabzonspor, aradığı golü 65. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez'in ortasına gelişine vuran Trezeguet'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topa düzgün bir vuruş yapan Larsen ağları sarstı ve temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.

MAXI GOMEZ ATTI, VAR İPTAL ETTİ

Müsabakanın 76. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Maxi Gomez, topu ağlarla buluşturdu ancak VAR kontrolü sonrasında ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

MAÇ ÖNCESİ TEZAHÜRAT YAPILMADI

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.

Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.

TRABZONSPOR, SİYAH FORMA İLE ÇIKTI

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

GELİRLER, DEPREMZEDELERE GİDECEK

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.

Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.

Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

