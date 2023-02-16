Trabzonspor'un rakibi Basel'den karşılaşma öncesi anlamlı paylaşım!

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk mücadelesinde İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi.

Bir futbol maçından çok daha fazlası olan karşılaşmada yaşanan deprem felaketi nedeniyle duygu dolu anlar yaşanırken, maç öncesi yapılan koreografi büyük alkış almıştı.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Basel teknik direktörü Vogel yaptığı açıklamada "Yarınki maç önemsiz; futbolcularım gol sevinci yapmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

BASEL'DEN PAYLAŞIM!

Öte yandan karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Basel resmi hesabından da bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda 'Biz beraberiz' notu düşüldü. İsviçre ekibinin bu paylaşımı binlerce Türk futbolsever tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...



