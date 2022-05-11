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Ukrayna-Rusya savaşının izleri Kiev’de sergileniyor! 2. Dünya Savaşı müzesine taşındı

11.05.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 24 Şubat'ta Rus askerlerinin Ukrayna'yı işgali tüm dünyanın gündeminde yer almıştı. 2 ayı aşkın süredir devam eden savaşa ait izler başkent Kiev'deki Ukrayna Tarihi 2. Dünya Savaşı Müzesi'nde sergileniyor. Burada açılan "Ukrayna-Çarmıha Gerilme" adlı sergiyi, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırılarının kanıtlarını barındıran ve 4 bölümden oluşan serginin ilk bölümünde çatışmalarda ölen Rus askeri güçlerine ait çeşitli belge, kimlik, üniforma ve malzemeler yer alırken, ikinci bölümde saldırılarda kullanılan Rus silahları bulunuyor.

"RUSYA'NIN TOPRAKLARIMIZDA BIRAKTIĞI İZLERİ HALKA GÖSTERİYORUZ"

Üçüncü bölüm, Kiev bölgesindeki Hostomel kentinde sivillerin 1 ay kaldığı sığınaktaki eşyalar için ayrılırken, serginin son bölümünde Rus ordusunun çeşitli kentlere düzenlediği saldırıların izleri yer alıyor.
Ayrıca, müze girişinde Rusya'ya ait olduğu belirtilen Toçka-U' taktik füzesi, "Su-34" tipi savaş uçağı, "Mi-24" tipi helikopter, "Buk-M2" uçaksavar füze sisteminin parçaları da sergileniyor.
Müzenin basın sorumlusu Janna Oçeretina, yaptığı açıklamada, serginin 8 Mayıs’ta açıldığını belirtti.
Savaşın yaşandığı bölgelerden sergi için malzeme getirdiklerini aktaran Oçeretina, "Rus ordusunun topraklarımızda bıraktığı izleri halka gösteriyoruz. Burada evlerimizi bombalayan Rus silahları, füzeler bulunuyor. Rus ordusuna ait silah örneklerinin neredeyse tamamı burada var." dedi.
Sergide bir sığınağın kopyasının da bulunduğunu anlatan Oçeretina, "Bu, yaklaşık 1 ay işgal altında kalan Hostomel’deki bir sığınağın kopyasıdır. Hostomel’deki bir binanın bodrum katında siviller 30 gün saldırılardan korunmaya çalıştı. Buradaki eşyalar sergi için müzeye ulaştırıldı. Sivillerin yaşadıklarını burada göstermeye çalıştık. Aslında tüm olanları göstermek mümkün değil." diye konuştu.
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