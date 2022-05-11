Ukrayna-Rusya savaşının izleri Kiev’de sergileniyor! 2. Dünya Savaşı müzesine taşındı

Savaşın yaşandığı bölgelerden sergi için malzeme getirdiklerini aktaran Oçeretina, "Rus ordusunun topraklarımızda bıraktığı izleri halka gösteriyoruz. Burada evlerimizi bombalayan Rus silahları, füzeler bulunuyor. Rus ordusuna ait silah örneklerinin neredeyse tamamı burada var." dedi.

Sergide bir sığınağın kopyasının da bulunduğunu anlatan Oçeretina, "Bu, yaklaşık 1 ay işgal altında kalan Hostomel’deki bir sığınağın kopyasıdır. Hostomel’deki bir binanın bodrum katında siviller 30 gün saldırılardan korunmaya çalıştı. Buradaki eşyalar sergi için müzeye ulaştırıldı. Sivillerin yaşadıklarını burada göstermeye çalıştık. Aslında tüm olanları göstermek mümkün değil." diye konuştu.