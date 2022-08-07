Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya , Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

- İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli temsilcilerce yapılan denetimin ardından mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktı

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