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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'da denetlendi

03.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli temsilcilerce yapılan denetim 1,5 saat sürdü

İSTANBUL (AA) - Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemideki incelemelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Denetim sırasında geminin çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a gidecek.

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'da denetlendi

- Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli temsilcilerce yapılan denetim 1,5 saat sürdü

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı

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