Ülkelerin ilginç yasakları! Sakız çiğnemekten...

Kamuflaj giymekten, at kuyruğu saç modeline kadar uzanan bu yasaklara ve nedenlerine şöyle bir bakalım:

CEZASI BÜYÜK OLABİLİR Savunma Yasası kapsamında Barbados Savunma Kuvvetleri'nde olmayan, halka açık bir yerde veya yetkisiz olarak kamuflaj giyen bir kişi bir suç işlemiş olur. Bu, ayakkabılardan kemerlere, gömleklere, pantolonlara ve hatta yüz maskelerine kadar her şeyi içerir ve her renkteki kamuflaj stilleri için geçerlidir. Kamuflaj giyerken yakalanan herkes 2.000 dolar para cezasına, bir yıl hapis cezasına veya ikisine birden çarptırılabilir.



Kamuflajlı giysiler giymek Dominika, Gana, Grenada, Jamaika, Nijerya, Umman, Filipinler, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Suudi Arabistan, Trinidad ve Tobago, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de de yasa dışıdır.



FAZLA 'BATILI' İran'da uygulanan garip yasa ise erkekleri kapsıyor. Ülkede, erkeklerin at kuyruğu saç modeli yapması yasak çünkü at kuyruğunun , 'batılı erkek saç stillerinden' biri olduğu düşünülüyor. Bu, 2010'dan beri İran'ın geçerli olan katı bir yasa.



RİVAYETLER DOLANIYOR Ayrıca, çeşitli yasaklarıyla bilinen Singapur'da tıbbi nedenlerle gerekmedikçe sakız çiğnemeye izin verilmiyor. İnsanlar bir parça sakız çiğnemek için ağır para cezaları ödeyebilir ve hatta parmaklıklar ardında hapis cezasına çarptırılabilir.



Singapur'da, neden bu yasaklamanın getirildiğine dair çeşitli rivayetler var. Bunlardan biri ülkede açılan metronun, bir sakız yüzünden arıza yapması ve ülkenin milyonlarca dolar zarar etmesi. Diğeri ise ülke yöneticilerinden birinin koltuğun üzerindeki sakıza oturması ve bu olaya çok sinirlenmesi. Ancak olayın sadece çevreye verdiği zararla ilişkili olduğunu söyleyenler de var.



HEDİY ETMEK BİLE SUÇ İtalya, Roma'da ise balık sahiplerinin, süs balıklarını küçük yuvarlak cam akvaryumlarda beslemesi yasak. Çünkü, balıklar bu akvaryumlarda yeterince oksijen alamıyor ve yetersiz oksijen balıkların kör olmasına neden oluyor. Ayrıca Roma'da 2005 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte süs balıklarının hediye olarak verilmesi yasaklanmış.