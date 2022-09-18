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Ülkelerin ilginç yasakları! Sakız çiğnemekten...

18.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın farklı yerlerinde düzeni sağlamak için elbette ki farklı kurallar işleyecektir. Ancak bazı ülkelerde yasak ilan edilen bazı durumlar insanı şaşkına çeviriyor. Akıllara gelmeyecek şeyleri türlü sebeplerden yasak ilan etmiş bu ülkelerin, koydukları kuralların arkasında yatan fikirler ise merak konusu.

Kamuflaj giymekten, at kuyruğu saç modeline kadar uzanan bu yasaklara ve nedenlerine şöyle bir bakalım:

CEZASI BÜYÜK OLABİLİR

CEZASI BÜYÜK OLABİLİR
Savunma Yasası kapsamında Barbados Savunma Kuvvetleri'nde olmayan, halka açık bir yerde veya yetkisiz olarak kamuflaj giyen bir kişi bir suç işlemiş olur. Bu, ayakkabılardan kemerlere, gömleklere, pantolonlara ve hatta yüz maskelerine kadar her şeyi içerir ve her renkteki kamuflaj stilleri için geçerlidir. Kamuflaj giyerken yakalanan herkes 2.000 dolar para cezasına, bir yıl hapis cezasına veya ikisine birden çarptırılabilir.

Kamuflajlı giysiler giymek Dominika, Gana, Grenada, Jamaika, Nijerya, Umman, Filipinler, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Suudi Arabistan, Trinidad ve Tobago, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de de yasa dışıdır.

FAZLA 'BATILI'

FAZLA 'BATILI'
İran'da uygulanan garip yasa ise erkekleri kapsıyor. Ülkede, erkeklerin at kuyruğu saç modeli yapması yasak çünkü at kuyruğunun , 'batılı erkek saç stillerinden' biri olduğu düşünülüyor. Bu, 2010'dan beri İran'ın geçerli olan katı bir yasa.

RİVAYETLER DOLANIYOR

RİVAYETLER DOLANIYOR
Ayrıca, çeşitli yasaklarıyla bilinen Singapur'da tıbbi nedenlerle gerekmedikçe sakız çiğnemeye izin verilmiyor. İnsanlar bir parça sakız çiğnemek için ağır para cezaları ödeyebilir ve hatta parmaklıklar ardında hapis cezasına çarptırılabilir.

Singapur'da, neden bu yasaklamanın getirildiğine dair çeşitli rivayetler var. Bunlardan biri ülkede açılan metronun, bir sakız yüzünden arıza yapması ve ülkenin milyonlarca dolar zarar etmesi. Diğeri ise ülke yöneticilerinden birinin koltuğun üzerindeki sakıza oturması ve bu olaya çok sinirlenmesi. Ancak olayın sadece çevreye verdiği zararla ilişkili olduğunu söyleyenler de var.

HEDİY ETMEK BİLE SUÇ

HEDİY ETMEK BİLE SUÇ
İtalya, Roma'da ise balık sahiplerinin, süs balıklarını küçük yuvarlak cam akvaryumlarda beslemesi yasak. Çünkü, balıklar bu akvaryumlarda yeterince oksijen alamıyor ve yetersiz oksijen balıkların kör olmasına neden oluyor. Ayrıca Roma'da 2005 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte süs balıklarının hediye olarak verilmesi yasaklanmış.

TAM 700 DOLAR

TAM 700 DOLAR
Roma'da dikkat çeken bir diğer yasak ise köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Eğer bir köpeğiniz varsa ve onu gezdirip egzersiz yaptırmıyorsanız, 700 dolar gibi ağır bir ceza ile karşı kaşıya kalabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
yasak
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