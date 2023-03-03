Ülkesine dönen İspanyol arama- kurtarma görevlisi Türkiye’ye teşekkür etti! “Kalbimize dokunuyor”

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden sonra Türkiye tek yürek oldu. Dünya Türkiye’nin yasını paylaşırken afet bölgelerine insani, tıbbi yardımlar yağdı ve arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Deprem bölgelerinin yaraları henüz sarılamamışken ülkesine dönen İspanyol arama-kurtarma görevlisi Juan Fenicio Türkiye’de ziyaret ettiği mekanlarda yaşadıklarını Google yorumlara yazarak anlattı. Fenicio, Türk insanının misafirperverliği karşısında duygulandığını ifade ederken Türkiye’ye teşekkür etti.