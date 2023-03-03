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  4. Ülkesine dönen İspanyol arama- kurtarma görevlisi Türkiye’ye teşekkür etti! “Kalbimize dokunuyor”

Ülkesine dönen İspanyol arama- kurtarma görevlisi Türkiye’ye teşekkür etti! “Kalbimize dokunuyor”

03.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrada Türkiye için dördüncü derece alarm durumu verildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve dünyada Türkiye için adeta yardım yağdı. İspanyol arama-kurtarma ekibinden (ESP10) Juan Fenicio, ülkesine döndükten sonra Türkiye’ye teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden sonra Türkiye tek yürek oldu. Dünya Türkiye’nin yasını paylaşırken afet bölgelerine insani, tıbbi yardımlar yağdı ve arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Deprem bölgelerinin yaraları henüz sarılamamışken ülkesine dönen İspanyol arama-kurtarma görevlisi Juan Fenicio Türkiye’de ziyaret ettiği mekanlarda yaşadıklarını Google yorumlara yazarak anlattı. Fenicio, Türk insanının misafirperverliği karşısında duygulandığını ifade ederken Türkiye’ye teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem ispanyol

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