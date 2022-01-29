Uludağ’da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil imkanı! İçinde jakuzisi bile var

Uludağ'da 3 yıldır hizmet veren otel gelen yoğun talep üzerine hayvan içinde pet otel açtı. Açılan pet otelde hayvanların tüm konforu için her şey düşünüldü. Burada konaklayan hayvanlar 3 veteriner hekim tarafından 24 saat takip edilirken, yaptıkları kayak sonrası da jakuzide sıcak suyla banyo yaptırılıyor. Otelde konaklayan ziyaretçiler hayvanlarıyla tatil yapmanın keyfini çıkartıyor.
"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BÖYLE BİR PET OTEL HİZMETE GİRDİ"
Günün içinde konakladıkları otelin yanındaki pet otelde konaklayan hayvanların yanlarına alan misafirler taktıkları özel aparatlar sayesinde kedi ve köpekleriyle doyasıya kayak yapıyor.
Uludağ'da ilk kez açılan pet otelde doluluk oranı ise yüzde 80'lere ulaşmış durumda.
Uludağ'da tatil yapan hayvanların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor.
Hayvanları için pet oteli tercih ettiklerini ifade eden misafirler, "Yıllardır böyle bir otelin eksikliğini hissediyorduk. Biz tatile gidiyorduk ama hayvanlarımızı yanımızda götüremiyorduk. Sağolsun bizim talebimizi ciddiye alarak böyle bir otel açmışlar. Burada hem biz tatil yapıyoruz hem de hayvanlarımız tatil yapıyor. Gün içinde onlarla birlikte pistlerde kayak yapıyoruz. Kayak yaptıktan sonra sonra onları pet otele götürüp jakuzide ısınmaları ve rahatlamaları için banyo yaptırıyoruz. Pet otelde onlar için her türlü hizmet düşünülmüş, burada her zaman veteriner hekim var her türlü ilaç ve malzeme de var. 24 saat güvenlik kamerasıyla izleniyor. Burada olmaktan ve tatil yapmaktan çok memnunuz" dedi.
Pet otelde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Yaşar Temiz, "Türkiye'de ilk defa böyle bir pet otel hizmete girdi. Böyle bir tesis için çok talep geliyordu. Burada sadece konaklama değil hayvanlar kayak yaptıktan sonra üşüdükleri için rahatlasınlar diye SPA hizmeti de veriyoruz" şeklinde konuştu.
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