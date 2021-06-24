Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim? İşte oynadığı diziler...

"Ümit Kantarcılar kimdir?" , "Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Ümit Kantarcılar Türk televizyon ve dizi oyuncusudur ve oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. İşte Ümit Kantarcılar'ın oynadığı diziler...

ÜMİT KANTARCILAR EŞİ VE KIZI KİM?

Kantarcılar 2014 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Elis Naz Kantarcilar adında bir kızı çocuğu dünyaya geldi. Ancak evlilikten iki yıl sonra Kantarcılar ve Topuz boşanma kararı aldı.