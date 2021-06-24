MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim? İşte oynadığı diziler...

Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim? İşte oynadığı diziler...

24.06.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Ümit Kantarcılar'ın hem kariyer hayatı hem özel hayatı merak konusu oldu. Dizinin izleyenleri "Ümit Kantarcılar kimdir?" , "Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim?" sorularını arama motorlarından araştırmaya başladı. İşte Ümit Kantarcılar'ın oynadığı diziler...

"Ümit Kantarcılar kimdir?" , "Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Ümit Kantarcılar Türk televizyon ve dizi oyuncusudur ve oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. İşte Ümit Kantarcılar'ın oynadığı diziler...

Ümit Kantarcılar kimdir?

10 Ekim 1987 Antalya doğumlu Ümit Kantarcılar 33 yaşındadır. Kantarcılar, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Okul tiyatrosu ile tiyatroya adım atan Kantarcılar sonradan Antalya Belediye Tiyatrosu'nda rol aldı. Kantarcılar Antalya Belediye Tiyatrosu'nda Midirfillik oyunu ile ödül almaya hak kazandı.
2005'te Müjdat Gezen Konservatuvarına girdi. MSM'nin ardından Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yer almaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi.[4]

ÜMİT KANTARCILAR EŞİ VE KIZI KİM?

ÜMİT KANTARCILAR EŞİ VE KIZI KİM?
Kantarcılar 2014 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Elis Naz Kantarcilar adında bir kızı çocuğu dünyaya geldi. Ancak evlilikten iki yıl sonra Kantarcılar ve Topuz boşanma kararı aldı.

İŞTE ÜMİT KANTARCILAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

İŞTE ÜMİT KANTARCILAR'IN OYNADIĞI DİZİLER
Kazara Aşk (Civan, TV Dizisi 2021) Vuslat (Kerem Saltuk, TV Dizisi 2019) Bizim Semtin Çocukları (Yusuf, Sinema Filmi 2019-2020) Dert Bende (Kenan, Sinema Filmi 2019) Kanatsız Kuşlar (Onur, TV Dizisi 2017) Kaçın Kurası (Aras, TV Dizisi 2016) Şehrin Melekleri (Gürkan Akad, TV Dizisi 2015) Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi 2012) Pis Yedili (Ceyhun, TV Dizisi 2012-2013) Çakıl Taşları (Ekrem, TV Dizisi 2010) Yerden Yüksek (Anıl, TV Dizisi 2010-2011) Küçük Sırlar (Erkan, TV Dizisi 2010-2011) İki Aile (Can, TV Dizisi 2006) Hayat Türküsü (Cengiz, TV Dizisi 2006)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gamze Topuz Kazara Aşk dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.