Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim? İşte oynadığı diziler...

"Ümit Kantarcılar kimdir?" , "Ümit Kantarcılar eşi ve kızı kim?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Ümit Kantarcılar Türk televizyon ve dizi oyuncusudur ve oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. İşte Ümit Kantarcılar'ın oynadığı diziler...
Ümit Kantarcılar kimdir?
10 Ekim 1987 Antalya doğumlu Ümit Kantarcılar 33 yaşındadır. Kantarcılar, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Okul tiyatrosu ile tiyatroya adım atan Kantarcılar sonradan Antalya Belediye Tiyatrosu'nda rol aldı. Kantarcılar Antalya Belediye Tiyatrosu'nda Midirfillik oyunu ile ödül almaya hak kazandı.
2005'te Müjdat Gezen Konservatuvarına girdi. MSM'nin ardından Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yer almaya başladı.
Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi.[4]
ÜMİT KANTARCILAR EŞİ VE KIZI KİM?
Kantarcılar 2014 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Elis Naz Kantarcilar adında bir kızı çocuğu dünyaya geldi. Ancak evlilikten iki yıl sonra Kantarcılar ve Topuz boşanma kararı aldı.
İŞTE ÜMİT KANTARCILAR'IN OYNADIĞI DİZİLER
Kazara Aşk (Civan, TV Dizisi 2021)
Vuslat (Kerem Saltuk, TV Dizisi 2019)
Bizim Semtin Çocukları (Yusuf, Sinema Filmi 2019-2020)
Dert Bende (Kenan, Sinema Filmi 2019)
Kanatsız Kuşlar (Onur, TV Dizisi 2017)
Kaçın Kurası (Aras, TV Dizisi 2016)
Şehrin Melekleri (Gürkan Akad, TV Dizisi 2015)
Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi 2012)
Pis Yedili (Ceyhun, TV Dizisi 2012-2013)
Çakıl Taşları (Ekrem, TV Dizisi 2010)
Yerden Yüksek (Anıl, TV Dizisi 2010-2011)
Küçük Sırlar (Erkan, TV Dizisi 2010-2011)
İki Aile (Can, TV Dizisi 2006)
Hayat Türküsü (Cengiz, TV Dizisi 2006)
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