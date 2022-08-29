Ünlü fenomen Tammy Hembrow, doğumdan iki ay sonrasında bikinili paylaşımıyla göz doldurdu

28 yaşındaki Avustralyalı fitness fenomeni Tammy Hembrow geçtiğimiz aylarda kızı Posy’i kucağına alarak üçüncü kez anne olmuştu. Doğumundan sonra spor ve sağlıklı yaşam rutinine geri dönen Hembrow, hızla hamilelik sürecinden aldığı kilolardan kurtulmayı başarmıştı. Sosyal medyadan kendi dönüşümünü paylaşan Hembrow, mavi çiçekli bikinisiyle yeni görüntüsünü sergiledi. Fenomen ismin kısa sürede doğum kilolarından kurtulması ve belirginleşen karın kasları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya takipçisi gönderisine, “Vay canına Tammy, Posy'yi doğurduktan sonra güzel ve harika görünüyorsun” yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güçlü anne. Seni seviyorum” yorumuyla destek oldu. Sosyal medya fenomeni ismin iki ay önce doğum yaptığına şaşıran bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha yeni doğum yaptığına inanamıyorum. Bu mükemmel” dedi.