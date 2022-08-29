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  4. Ünlü fenomen Tammy Hembrow, doğumdan iki ay sonrasında bikinili paylaşımıyla göz doldurdu

Ünlü fenomen Tammy Hembrow, doğumdan iki ay sonrasında bikinili paylaşımıyla göz doldurdu

29.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gebelik dönemini ve bebekleri ile geçirdiği zamanları paylaşarak ünlenen fitness uzmanı Tammy Hembrow, nişanlısı Matt Poole Haziran ayında kızlarını kucağına almıştı. Instagram’da 15.5 milyon takipçisi bulunan Hembrow fitness ve sağlıklı yaşam tüyoları sayesinde doğum kilolarından çabuk kurtuldu. Sosyal medya fenomeni son halini ise Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla takipçilerine gösterdi.

28 yaşındaki Avustralyalı fitness fenomeni Tammy Hembrow geçtiğimiz aylarda kızı Posy’i kucağına alarak üçüncü kez anne olmuştu. Doğumundan sonra spor ve sağlıklı yaşam rutinine geri dönen Hembrow, hızla hamilelik sürecinden aldığı kilolardan kurtulmayı başarmıştı. Sosyal medyadan kendi dönüşümünü paylaşan Hembrow, mavi çiçekli bikinisiyle yeni görüntüsünü sergiledi. Fenomen ismin kısa sürede doğum kilolarından kurtulması ve belirginleşen karın kasları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YORUMLARI GELDİ

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya takipçisi gönderisine, “Vay canına Tammy, Posy'yi doğurduktan sonra güzel ve harika görünüyorsun” yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güçlü anne. Seni seviyorum” yorumuyla destek oldu. Sosyal medya fenomeni ismin iki ay önce doğum yaptığına şaşıran bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha yeni doğum yaptığına inanamıyorum. Bu mükemmel” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tammy Hembrow
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