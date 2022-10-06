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  4. Ünlü golfçü Paige Spiranac göğüs dekoltesi nedeniyle kendisini eleştirenlere sert çıktı! “Golfün kötü kızı...”

Ünlü golfçü Paige Spiranac göğüs dekoltesi nedeniyle kendisini eleştirenlere sert çıktı! “Golfün kötü kızı...”

06.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü golf sporcusu Paige Spiranac sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sosyal medyadan seksi paylaşımlara imza atan Paige Spiranac sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada tanınmayı başardı. Ancak ünlü ismin tanınırlığı eleştirileri de beraberinde getirdi. Ünlü isim son olarak iç çamaşırsız derin göğüs dekolteli paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Amerika’da yaşayan ünlü golfçü yaptığı sporun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ünlü olmayı başardı. Sosyal medyadaki olumsuz eleştirilere sert tepki gösteren Paige Spiranac, görünüşü için yargılayanlara cevap verdi. Sosyal medya fenomeni olmak için golf kariyerinden vazgeçtikten sonra Instagram hesabındaki 3.6 milyon takipçisiyle golf ipuçlarını ve seksi pozlarını paylaşan Paige Spiranac tepkilere sert cevap verdi.

“GOLFÜN KÖTÜ KIZI DİYORLAR”

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Playing a Round podcast'inde konuşan Spiranac, “Golf çok geleneksel ve muhafazakar bir alan. İnsanlar bana ‘asi ve golfün kötü kızı’ diyorlar. Çünkü göğüs dekoltesi gösteriyorum. Çevrimiçi kişiliğim olduğum kişiyle uyuşmadığı için kafamı toparlamak benim için zor oldu, bu yüzden en başından anlaşmalar yapmak ve kendimi kanıtlamak için çok çalışmak zorunda kaldım." dedi.

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Golf ve sosyal medya kariyerini bir arada idare etmenin kimi zaman sorunlara yol açtığını dile getiren Spiranac, “Bunu her zaman bir arada yapmak zorundaydım. Çünkü insanların benimle ilgili önyargılar oluşturduğunu biliyordum. Bu yüzden bazı büyük markalar benimle çalışma konusunda tereddüt etti. Çok alışılmadık bir yol seçtim; Benden önce Instagram golf kızı yoktu. Bu kulvarı ben yarattım ve hiçbir plan yoktu, takip edebileceğim veya ilham alabileceğim kimse yoktu. Bunu tek başıma başardım” diye konuştu.

İŞTE PAIGE SPIRANAC'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paige Spiranac
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