Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz ile nikah masasından döndü!

Son yıllarda 'Doya Doya Moda' adlı moda yarışmasının jüri koltuğunda yer alan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, evlilik arifesinde olduğu sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını ayırdı. Uzun süredir bir ayrıl, bir barış aşk yaşadığı Göz ile ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Saraçoğlu, yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta nikah masasına oturacakken, bu törenin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını ayırdı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Gökhan Şen'den yine ayrıldı.

Sık sık ayrıl barış yapan çift, nikah masasına oturacakları sırada yaşadıkları aksilikler nedeniyle ayrıldıklarını açıkladılar.

Ünlü modacı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara açıklık getirmek için sessizliğini bozarak yaşadıklarını mide bulandırıcı olarak nitelendirdi.

Saraçoğlu İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımında ayrıldıklarını vurgulayarak evlilik kararı aldıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.