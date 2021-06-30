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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz ile nikah masasından döndü!

30.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gökhan Göz ile geçtiğimiz aylarda tekrar barışmıştı. Saraçoğlu, yeniden şans verdiği sevgilisi Göz ile nikah hazırlıkları yapmaya başlamıştı ancak tekrar ayrıldıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saraçoğlu, nikah masasına oturmak için gün sayarken ayrıldıklarını ifade etti.

Son yıllarda 'Doya Doya Moda' adlı moda yarışmasının jüri koltuğunda yer alan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, evlilik arifesinde olduğu sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını ayırdı. Uzun süredir bir ayrıl, bir barış aşk yaşadığı Göz ile ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Saraçoğlu, yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta nikah masasına oturacakken, bu törenin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını ayırdı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Gökhan Şen'den yine ayrıldı.
Sık sık ayrıl barış yapan çift, nikah masasına oturacakları sırada yaşadıkları aksilikler nedeniyle ayrıldıklarını açıkladılar.
Ünlü modacı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara açıklık getirmek için sessizliğini bozarak yaşadıklarını mide bulandırıcı olarak nitelendirdi.
Saraçoğlu İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımında ayrıldıklarını vurgulayarak evlilik kararı aldıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.
Bunun nedeni ise aralarına giren bir başka kadını işaret ederek, o kadının yaşadığı çarpık ilişkiler, sahte kimlikler ve inkar edilen bir nikah dedi.
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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu
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